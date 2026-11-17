La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en las provincias de Alicante y Valencia mediante la venta de combustible obtenido de forma fraudulenta con tarjetas de repostaje sustraídas a una empresa de transporte de viajeros. Torrevieja era uno de los dos puntos principales desde los que operaba la trama.

La investigación reveló que dos trabajadores de un taller encargado del mantenimiento de la flota sustrajeron 18 tarjetas de la empresa, de las que llegaron a utilizar nueve. Tras un primer uso para beneficio propio, pusieron en marcha una red de venta ilegal de combustible mediante anuncios encubiertos en plataformas de compraventa.

En Torrevieja y también en Torrent (Valencia), los implicados citaban por mensajería instantánea a convoyes de clientes en las inmediaciones de estaciones de servicio durante la noche.

Repostaje nocturnos organizados por la trama | Guardia Civil

Allí organizaban repostajes simultáneos de numerosos vehículos y abonaban el importe total con las tarjetas sustraídas, mientras cobraban a los usuarios un euro por litro, muy por debajo del precio de mercado. Entre los compradores había tanto particulares como pequeños empresarios que llenaban depósitos de turismos, furgonetas, camiones grúa e incluso garrafas de gran capacidad.

La operación se ha saldado con 58 detenidos y otras nueve personas investigadas por delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El perjuicio económico causado supera los 58.000 euros.