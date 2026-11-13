El Ayuntamiento de Torrevieja adjudica por 272.688 euros las obras de conexión de los carriles bici en la Ciudad Deportiva y su entorno

La Junta de Gobierno Local ordinaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Torrevieja, con 29 puntos en su orden del día, ha dado el visto bueno por la vía urgente a la adjudicación por 272.688 euros de las obras de conexión de carriles bici en la Ciudad Deportiva y su entorno. De este modo, la mercantil API Movilidad se adjudica el contrato con la oferta mejor valorada. El proyecto, financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, abarca 3.675 metros y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

El recorrido del itinerario ciclista parte de la Ronda Ricardo Lafuente, continúa por la Avenida Delfina Viudes hasta su encuentro con Monge y Bielsa, en el ámbito de la Ciudad Deportiva y prosigue por la Avda. De la Mancha y la calle Gabriela Mistral hasta las inmediaciones del CEIP Ciudad del Mar. La oferta de API Movilidad incluye tres mejoras sin coste adicional: el repintado y la instalación de señalización vertical en los carriles bici, junto a la instalación de horquillas aparcabicis en el acceso al IES Mare Nostrum.

Otro de los asuntos aprobados esta mañana por la Junta de Gobierno ha sido la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. Por último, cabe destacar que en una sesión Extraordinaria y Urgente del órgano celebrada este martes en el Ayuntamiento de Torrevieja se daba el visto bueno a la solicitud de autorización para el inicio de las obras en el sector de 'La Manguilla', donde se ha previsto la construcción de 36 viviendas de protección pública contempladas dentro del Plan VIVE de la Generalitat Valenciana.