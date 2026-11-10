noticias mediodía 10/11/2026

El Instituto del Agua de la UA plantea instalar placas solares flotantes en La Pedrera para abaratar el agua desalada y proteger el suelo agrícola

✅ La Sede Universitaria de Torrevieja ha acogido la jornada 'Desalación, energía y agricultura' en la los expertos han defendido el carácter imprescindible del trasvase Tajo-Segura para agricultura y la defensa de la desalación como recurso complementario

👉 Cámara Orihuela se reafirma en la propuesta para instalar la planta solar de la desalinizadora de Torrevieja en La Pedrera. La institución cameral valora que los investigadores planteen esta alternativa que permite reducir los costes energéticos de la desalinización sin necesidad de ocupar terrenos agrícolas

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Inauguración de la jornada 'Desalación, energía y agricultura' en la Sede Universitaria de Torrevieja

Investigadores del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante (IUACA) han propuesto instalar un parque fotovoltaico flotante en el embalse de La Pedrera para suministrar energía renovable a la desaladora de Torrevieja, reducir el coste del agua desalada y evitar la ocupación de suelo agrícola en la Vega Baja.

La iniciativa se presentó este lunes durante la jornada 'Desalación, energía y agricultura', celebrada en la Sede Universitaria de Torrevieja, donde también se defendió la necesidad de mantener el trasvase Tajo-Segura como recurso fundamental y complementar su aportación con la desalación.

Los investigadores Andrés Molina y Pablo Melgarejo plantean que la instalación ocuparía menos del 10 % de la superficie de La Pedrera y permitiría abaratar los costes energéticos sin afectar a terrenos productivos. La propuesta ha recibido además el respaldo de la Cámara de Comercio de Orihuela, cuyo presidente, Mario Martínez, considera que esta alternativa debe estudiarse con prioridad frente a proyectos que impliquen la pérdida de superficie agrícola, por su impacto económico, paisajístico y cultural en la comarca.

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