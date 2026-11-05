La conselleria de Agricultura licitará la construcción de dos tanques de tormenta en el polígono 'La Granadina' de San Isidro para evitar inundaciones

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca licitará las obras de construcción de dos tanques de tormenta y sus actuaciones complementarias en el polígono industrial La Granadina, en el término municipal de San Isidro.

Esta infraestructura hidráulica cuenta con un presupuesto de 1.178.845,26 euros y tiene como objeto reducir los problemas de inundabilidad que afectan a los principales viales de esta área empresarial durante episodios de lluvias intensas, mejorar el acceso a las industrias y reforzar la seguridad en la zona.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que se ha reunido con representantes del polígono industrial, ha explicado que la actuación responde a las necesidades del Ayuntamiento y de las empresas para que 3.500 trabajadores puedan desarrollar su actividad en condiciones de seguridad.

“La Generalitat está comprometida con el Ayuntamiento de San Isidro y con las empresas del polígono para mejorar la seguridad de sus trabajadores y proteger la actividad industrial”, ha señalado Barrachina, quien ha subrayado que el polígono debe ser fuente “de creación de empleo y de riqueza, y no de preocupaciones”.

El titular de Agricultura y Agua ha indicado que las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco meses una vez finalizado el proceso de contratación. “Nuestra aspiración es que el próximo periodo de lluvias, del próximo año, puedan estar tranquilos”, ha manifestado.

La actuación prevé una capacidad de almacenamiento de 13 millones de litros de agua y está orientada a mejorar la gestión de las aguas pluviales y reducir las dificultades de drenaje del área industrial.

El polígono industrial La Granadina cuenta con una superficie de 901.997 metros cuadrados y alberga más de una treintena de empresas activas, vinculadas en gran medida a los sectores de la gran distribución, la alimentación, la logística de frío y el transporte, favorecidas por su localización estratégica junto a la autovía A-7.