El Sporting Jacarilla y el Benijófar lideran la representación de la Vega Baja en el fútbol regional

La competición regional de fútbol no se detuvo durante el puente de Todos los Santos y los equipos de la Vega Baja disputaron una nueva jornada liguera. El Sporting Jacarilla, segundo en Segunda Valenciana, y el Benijófar, líder de Tercera Valenciana con pleno de victorias, fueron algunos de los conjuntos comarcales más destacados del fin de semana.

En Liga Comunitat, el CD Tader y el Redován continúan cerca de los puestos de promoción de ascenso a Tercera Federación. El conjunto de Rojales ocupa la sexta posición con 16 puntos, a dos de la zona de promoción, mientras que el Redován es séptimo con 15 puntos, a tres de esos puestos.

En la novena jornada, el Redován consiguió una importante victoria por 4-3 frente al Rayo Ibense, mientras que el Tader empató a uno en casa ante el Novelda Unión. La nota negativa fue para el Almoradí, que cayó por 3-0 en su visita al Calpe y continúa como último clasificado. El equipo almoradidense solo ha conseguido una victoria y dos empates en las ocho jornadas disputadas.

En Primera Valenciana, el Callosa Deportiva volvió a sumar tres puntos tras imponerse por 3-0 al Dénia. El conjunto callosino es quinto con 13 puntos y se encuentra a solo dos de la segunda posición, que da acceso a la promoción de ascenso.

También ganó el CD Montesinos, que se impuso por 2-1 al Teulada-Moraira y ocupa la séptima plaza con 11 puntos. Por su parte, el Benferri no disputó su encuentro ante el Club Costa City, que quedó aplazado. El equipo benferrejo es último con tres puntos, aunque cuenta con un partido menos.

La Segunda Valenciana dejó una nueva victoria del Sporting Jacarilla, que goleó por 4-0 a la Algueña y se mantiene en la segunda posición con 15 puntos, empatado con el líder, el Elche C. El conjunto jacarillense continúa así en puestos de ascenso.

El CD Murada fue goleado por 5-0 en su visita al Elche C y baja hasta la quinta posición con 12 puntos. El CD Cox se impuso por 4-0 al Guardamar Soccer y es sexto con 10 puntos. También ganó el Atlético Algorfa, que venció por 4-0 al Atlético Catral.

En el resto de encuentros, el Sporting Saladar perdió por 0-2 ante el Novelda B; el Sporting San Fulgencio venció por 1-0 al Eldense C; el Sporting Dolores cayó por 1-0 frente al Petrelense, y el Benejúzar perdió por 4-2 en su visita al Monforte.

En la clasificación, el Sporting San Fulgencio y el Benejúzar suman nueve puntos y ocupan la octava y novena posición, respectivamente. Atlético Algorfa, Atlético Catral y Sporting Saladar cuentan con seis puntos cada uno. El Sporting Dolores es decimoquinto con tres puntos, en zona de descenso, mientras que el Guardamar Soccer cierra la tabla sin haber sumado todavía.

Por último, en Tercera Valenciana, el Benijófar continúa al frente de la clasificación con pleno de victorias, después de seis jornadas disputadas y 18 puntos sumados. El Orihuela B es segundo con 15 puntos, a tres del liderato.

La jornada dejó una contundente victoria del filial oriolano, que goleó por 7-1 al San Isidro Atlético. También destacó el triunfo del Racing San Miguel por 2-7 en su visita al Crevillente Deportivo B. El resto de resultados fueron los siguientes: Sporting Costa Blanca Torrevieja B 0-1 Promesas Elche-Torrellano; Playas de Orihuela 1-1 Rafal; Naranja Rocamora 1-3 Formentera; Los Ángeles 4-2 Murada B; Bigastro 4-0 Callosa Deportiva B, y Sporting Albatera 1-3 Benijófar.

De esta manera, el fútbol regional de la Vega Baja afronta las próximas jornadas con varios equipos bien posicionados en la lucha por el ascenso, especialmente el Tader, el Redován, el Callosa Deportiva y el Sporting Jacarilla, además del Benijófar, que sigue marcando el ritmo en Tercera Valenciana.