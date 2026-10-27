La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela celebra su 50 aniversario con una programación dedicada a su historia, su alumnado y su proyección de futuro

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO) celebra su 50 aniversario con una programación que pone en valor su trayectoria y la proyección profesional de sus enseñanzas artísticas. El acto central tendrá lugar este martes a las 17.30 horas en La Lonja de Orihuela (con apertura de puertas a las 17 horas) y reunirá a antiguos alumnos, profesorado y profesionales de distintas disciplinas para recorrer la historia del centro a través de testimonios, imágenes y un coloquio intergeneracional. La jornada va a concluir con la inauguración de una exposición que mostrará trabajos realizados por el alumnado y permanecerá abierta durante aproximadamente un mes.

La celebración continuará el próximo 5 de noviembre con una jornada de investigación en la Universidad Miguel Hernández y más adelante incluirá una conferencia de los ilustradores y animadores de San Isidro Gallego Bros. Desde la dirección del centro se ha destacado la importancia de reforzar la vinculación de la escuela con la Vega Baja, de fomentar la colaboración con el tejido empresarial y de seguir ofreciendo oportunidades profesionales en ámbitos como el diseño gráfico, la moda, el interiorismo, la fotografía o la escultura.