El Orihuela CF suma ante el Valencia Mestalla y el Torrevieja empata sin goles frente al Ontinyent

Jornada de empates para los dos principales representantes de la Vega Baja en las categorías nacionales del fútbol. El Orihuela CF sumó un punto frente al Valencia Mestalla (1-1) en Segunda Federación, mientras que el Sporting Costa Blanca Torrevieja no pasó del empate sin goles ante el Ontinyent en Tercera Federación. Dos resultados que permiten seguir sumando, aunque ambos equipos tienen todavía aspectos que mejorar para afrontar con mayor tranquilidad las próximas jornadas.

El Orihuela rescata un punto, pero continúa generando dudas

El Orihuela CF empató 1-1 frente al Valencia Mestalla en el encuentro disputado el sábado por la tarde. El conjunto amarillo no completó su mejor actuación, aunque terminó el partido con opciones de remontar y llevarse los tres puntos gracias a varias ocasiones claras en los últimos minutos.

El Valencia Mestalla se adelantó en el marcador en el minuto 42 por medio de Rodri, mientras que Espínola estableció el empate definitivo en el minuto 52. Pese a las oportunidades posteriores de los locales, el marcador ya no se movería.

El punto sitúa al Orihuela en la séptima posición del Grupo III de Segunda Federación, con once puntos después de ocho jornadas, tras sumar tres victorias, dos empates y tres derrotas. El equipo se encuentra a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso, aunque los conjuntos que ocupan esas posiciones tienen un partido menos, y también mantiene una ventaja de solo dos puntos sobre la zona de descenso.

La clasificación refleja una situación todavía abierta, pero las sensaciones del equipo siguen generando debate entre los aficionados, que esperan una mayor regularidad de una plantilla confeccionada para competir en la zona alta.

René Martínez destaca la evolución del equipo

El entrenador del Orihuela CF, René Martínez, valoró positivamente algunos aspectos del encuentro y defendió que el equipo está mostrando una evolución respecto a semanas anteriores. El técnico explicó que el planteamiento inicial buscaba aprovechar los espacios a la espalda de la defensa rival mediante ataques verticales y transiciones rápidas.

Sin embargo, reconoció que el Valencia Mestalla supo aprovechar una de las situaciones que había previsto el cuerpo técnico.

"Sabíamos que el Mestalla era un equipo que presionaba muy bien, que espera alguna secuencia de pases para presionar, robar y aprovechar los espacios. Así vino el 0-1. Caímos en una trampa realmente en esa jugada", explicó René Martínez.

El entrenador considera que el Orihuela debe aprender de ese tipo de situaciones, aunque destacó la capacidad de reacción de sus jugadores después de encajar el gol y la resistencia mostrada tras conseguir el empate.

"El equipo maduró, el equipo ha evolucionado de dos o tres semanas hasta el día de hoy", afirmó.

Martínez también puso en valor que, pese a las dificultades y a contar con pocas alternativas en el banquillo, el conjunto amarillo logró mantenerse en el partido y dispuso de ocasiones para completar la remontada.

"Creo que el equipo ha competido como un equipo que quiere mirar arriba y que sabe muy bien lo que necesita hacer en el campo para llevarse las victorias", señaló el técnico.

Pese a esta valoración positiva del entrenador, el Orihuela necesita transformar esa evolución en resultados más convincentes para despejar las dudas que todavía existen sobre su rendimiento y acercarse a los objetivos marcados al comienzo de la temporada.

El Torrevieja no pasa del empate ante el Ontinyent

Por su parte, el Sporting Costa Blanca Torrevieja empató 0-0 frente al Ontinyent en el encuentro disputado el domingo por la mañana. El conjunto salinero no consiguió encontrar el camino del gol y tuvo que conformarse con un punto ante un rival directo en la clasificación.

El empate deja al equipo torrevejense en la decimotercera posición del Grupo VI de Tercera Federación, con ocho puntos, a solo uno de los puestos de descenso y a cuatro de la zona de promoción de ascenso.

El Sporting Costa Blanca Torrevieja, que estrena categoría esta temporada tras conseguir el ascenso, continúa en su proceso de adaptación a la competición. La suma de puntos resulta importante para mantenerse fuera de la zona de peligro, aunque el equipo necesita mejorar sus prestaciones para ganar margen respecto a los puestos de descenso.

El empate ante el Ontinyent permite avanzar, pero también evidencia la importancia de convertir los próximos encuentros en oportunidades para sumar victorias y consolidarse en la categoría.

Los dos representantes de la Vega Baja afrontan así una nueva semana de trabajo con el objetivo de mejorar sus sensaciones y traducir sus esfuerzos en resultados que les permitan mirar con mayor confianza hacia la parte alta de sus respectivas clasificaciones.