El Orihuela Club de Rugby inicia la temporada este sábado en casa frente al Totana/Lorca Rugby

El Orihuela Club de Rugby dará comienzo a una nueva temporada este sábado, 24 de octubre, con el primer partido de su equipo sénior, que se enfrentará al Totana/Lorca Rugby en el campo de rugby de la Universidad Miguel Hernández, situado en la pedanía de Desamparados.

El encuentro, previsto para las 17:00 horas, supondrá el inicio de una nueva campaña deportiva para el conjunto oriolano, que afronta con ilusión este primer compromiso de la temporada y con ganas de volver a disfrutar del rugby junto a su afición.

El club ha animado a través de las redes sociales a los vecinos de Orihuela y a todos los aficionados al rugby a acercarse al campo para apoyar al equipo en este primer partido y contribuir a crear el mejor ambiente posible en el inicio de la competición. La cita será una nueva oportunidad para disfrutar del deporte, del compañerismo y de los valores que caracterizan al rugby.

Sanción de Booker en el Orihuela CF

Por otro lado y en cuanto al deporte del fútbol, el capitán Booker ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por la cartulina roja que vió la pasada jornada a diez minutos del final del partido frente al Mallorca B, en el que el equipo oriolano ganó 0-2.

De esta forma, el jugador, que es una pieza clave en el esquema del técnico René Martínez, no estará disponible para el partido de este sábado en Los Arcos frente al Valencia Mestalla y tampoco para el siguiente.