Bigastro prepara su marcha contra el cáncer y Torrevieja recibe un Premio Nacional del Deporte

La actualidad deportiva de la Vega Baja va más allá de las competiciones ligueras. En los últimos días se han conocido nuevas convocatorias solidarias, como la marcha contra el cáncer de Bigastro y las carreras contra las violencias machistas de Los Montesinos, así como dos reconocimientos vinculados a la promoción y la profesionalización del deporte: el Premio Consejo Superior de Deportes concedido a Torrevieja y el galardón SPORTCITIES 2026 al oriolano Juan Antonio Sánchez Sáez.

Bigastro celebrará el 25 de octubre su XII Marcha contra el Cáncer

Bigastro acogerá el próximo domingo 25 de octubre la XII Marcha contra el Cáncer, una iniciativa organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en la localidad para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y apoyar a las personas que conviven con esta enfermedad y a sus familias.

La actividad comenzará a las 10:30 horas en el Parque Municipal Huerto del Cura y reunirá a vecinos y vecinas en una jornada de solidaridad, convivencia y sensibilización. La marcha se ha consolidado como una de las citas habituales del calendario solidario del municipio, con el objetivo de contribuir tanto a la investigación como al acompañamiento y la atención de los pacientes durante el proceso de la enfermedad.

La inscripción tiene un coste de 10 euros e incluye una bolsa con la camiseta oficial de esta edición, una botella de agua y un kit de frutos secos, entre otros productos.

La convocatoria busca implicar a la ciudadanía de Bigastro en una causa que necesita recursos, investigación y apoyo social.

Los Montesinos prepara sus carreras contra las violencias machistas

Los Montesinos celebrará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, la XV edición de los 5K, 10K y la marcha solidaria contra las violencias machistas.

La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, volverá a combinar la práctica deportiva con la convivencia y el compromiso social, utilizando el atletismo como herramienta de concienciación y sensibilización frente a las violencias machistas.

La cita será el cuarto evento atlético que el municipio celebre durante 2026 y se enmarca en la apuesta municipal por fomentar la actividad física, promover hábitos de vida saludables y acercar el deporte a la ciudadanía.

Torrevieja recibe el Premio Consejo Superior de Deportes

En el apartado de reconocimientos, Torrevieja ha sido distinguida con el Premio Consejo Superior de Deportes, uno de los galardones de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2025. El reconocimiento distingue a la entidad local española que más contribuyó a la promoción del deporte durante ese año.

El fallo, conocido en los últimos días, pone en valor la actividad deportiva desarrollada en la ciudad, que se tradujo en 150 eventos deportivos, 64 concentraciones de equipos y selecciones y 40.892 participantes. También se han tenido en cuenta la renovación de instalaciones, el apoyo al deporte base y la atención al deporte de personas con discapacidad.

La candidatura de Torrevieja fue presentada por el Comité Paralímpico Español, presidido por Alberto Durán López. El alcalde, Eduardo Dolón, agradeció a esta entidad su respaldo al trabajo realizado por la ciudad y destacó especialmente la confianza depositada en Torrevieja por Alejandro Merino, director de Desarrollo Corporativo y Alianzas del Comité Paralímpico Español.

El premio supone un reconocimiento a la apuesta del municipio por organizar competiciones y actividades deportivas y por promover la participación en diferentes ámbitos.

El oriolano Juan Antonio Sánchez Sáez, premiado en los SPORTCITIES Global Awards

La actualidad deportiva también deja un reconocimiento individual para el oriolano Juan Antonio Sánchez Sáez, distinguido con el Premio SPORTCITIES 2026 al Impulso Profesional de los Eventos Deportivos.

El galardón, concedido por el Comité de Selección de los SPORTCITIES Global Awards, reconoce su contribución al desarrollo, la innovación y la profesionalización de la industria de los eventos deportivos.

El jurado ha valorado especialmente su labor al frente de FORET, el Foro Ibérico de Organizaciones de Organizadores de Eventos Deportivos, así como su trayectoria en otros ámbitos vinculados al sector. Entre los méritos destacados figura su trabajo para impulsar la colaboración entre administraciones públicas, empresas, profesionales y universidades, además de favorecer la aplicación de los avances científicos a la gestión práctica de los eventos deportivos.

Con este premio, Sánchez Sáez recibe un reconocimiento a una trayectoria centrada en mejorar la organización y la gestión de los acontecimientos deportivos.

La agenda de estos días demuestra así que el deporte de la Vega Baja no solo se construye a través de los resultados de las competiciones, sino también mediante iniciativas solidarias, actividades populares y profesionales que contribuyen a su promoción y desarrollo.