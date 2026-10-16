Bigastro inicia este fin de semana los actos por el 325 aniversario de su fundación con la exposición de la Carta Puebla original

Bigastro arranca este viernes 16 de octubre las jornadas conmemorativas del 325 aniversario de su fundación, una efeméride que el municipio celebrará con un programa especial de actividades destinado a poner en valor sus orígenes, su historia y sus señas de identidad. La programación, impulsada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con la colaboración del Museo Diocesano de Orihuela y el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana.

El 16 de octubre marca el aniversario de la firma de la Carta Puebla, el documento por el que el antiguo lugar de los Canónigos pasó a constituirse como Bigastro y se otorgaron tierras a 16 colonos que comenzaron a asentarse en el territorio, dando origen al municipio actual.

La concejala de Cultura, Alejandra Moya, ha destacado la importancia de esta celebración para los vecinos y vecinas, a quienes ha invitado a participar en las diferentes propuestas organizadas durante los próximos meses. El objetivo es acercar la historia local a la ciudadanía y recordar los acontecimientos que marcaron el nacimiento de Bigastro.

Uno de los principales atractivos de las jornadas será la exposición de la Carta Puebla original, que podrá contemplarse por primera vez en Bigastro gracias a la colaboración del Museo Diocesano de Orihuela. La llegada de este documento permitirá a los vecinos conocer de primera mano una pieza fundamental de la historia del municipio.

La alcaldesa, Teresa Belmonte, ha agradecido al Museo Diocesano su generosidad al ceder temporalmente el documento para su exposición, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones conozcan sus raíces y comprendan los orígenes de su pueblo.

La programación del viernes comenzará a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal Francisco Grau con la exposición de la Carta Puebla y la presentación de un corto de animación realizado por el IES Paco Ruiz.

A continuación, a las 19:30 horas, tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo del doctor Antonio Gil Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional y rector honorario de la Universidad de Alicante. Bajo el título «El fuero alfonsino y la organización del espacio en el Bajo Segura: el ejemplo de Bigastro», la ponencia abordará el contexto histórico y territorial en el que se desarrolló la fundación del municipio.

Los actos continuarán el sábado 17 de octubre en la plaza de la Constitución, donde, a partir de las 20:30 horas, se inaugurará un tótem conmemorativo de la fundación de Bigastro.

La cita incluirá también la lectura de la Carta Puebla y una representación teatral a cargo del grupo El Lugarico, que recreará cómo pudo desarrollarse la firma del documento fundacional. La iniciativa busca acercar este episodio histórico al público de una forma participativa y divulgativa.

La conmemoración del 325 aniversario no se limitará a este fin de semana. El Ayuntamiento ha previsto un ciclo de conferencias y distintas actividades culturales que se desarrollarán durante los próximos meses para profundizar en la evolución histórica de Bigastro.

Entre las próximas citas destaca la conferencia que ofrecerá el 11 de diciembre la vecina Inmaculada Martínez, autora de una tesis doctoral centrada en los orígenes del municipio. El ciclo se completará en enero de 2027 con una ponencia de Gregorio Canales, que permitirá continuar el recorrido por la historia y la transformación de Bigastro desde su fundación hasta la actualidad.

La intención municipal es dedicar cada mes una actividad, con propuestas que permitan conocer mejor el pasado local y reforzar el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio histórico y cultural.

Teresa Belmonte ha recordado que, a lo largo de estos 325 años, Bigastro ha demostrado su capacidad de trabajo y esfuerzo para crecer y desarrollar una identidad propia. La alcaldesa ha señalado que el municipio continúa mirando al futuro con ilusión y con el carácter emprendedor que, según ha destacado, caracteriza a sus habitantes.

La celebración del aniversario se presenta así como una oportunidad para reencontrarse con la historia local, compartir el orgullo de pertenencia y transmitir a las generaciones futuras el conocimiento de sus orígenes. Una conmemoración que invita a los bigastrenses a recordar su pasado, celebrar su presente y seguir construyendo juntos el futuro del municipio.