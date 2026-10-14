La Conselleria de Sanidad lanza una campaña para fomentar la vacunación frente a la gripe, la covid-19 y el virus de la bronquiolitis

La Conselleria de Sanidad ha lanzado la campaña de sensibilización ‘Que las excusas no decidan por ti’ para fomentar la vacunación frente a la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), las llamadas IRA en su conjunto: infecciones respiratorias agudas. La iniciativa busca concienciar especialmente a las personas sanas que consideran innecesaria la vacunación y recuerda que vacunarse forma parte de los hábitos saludables para prevenir enfermedades.

La campaña de vacunación arrancó a finales de septiembre en residencias, centros de discapacidad, colegios de Infantil y para la inmunización de lactantes frente al VRS (causante de la bronquiolitis). Desde el pasado 5 de octubre se ha ampliado progresivamente al resto de grupos de riesgo, mientras que a partir del 2 de noviembre se abrirá a la población general en los centros de Atención Primaria. José Antonio García, director de Salud Pública en las áreas de Orihuela-Torrevieja, anima a vacunarse y apunta que el éxito de la vacunación se suele situar entre el 60-80% con una cobertura de varias cepas.

Incidencia de las IRA en la última semana

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas ha descendido un 12,8 % en la Comunitat Valenciana durante la última semana, aunque los casos de gripe aumentan un 71,4 % hasta los 6 por cada cien mil habitantes. La covid-19 sigue a la baja, con una reducción del 54,3 %, mientras que el virus respiratorio sincitial mantiene una incidencia nula por el momento. Los ingresos hospitalarios por estas patologías ya han registrado un ligero incremento en estas fechas y, sin duda, hay que estar preparados para los próximos meses. Vacunarse es la mejor medida y es totalmente seguro.