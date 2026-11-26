La concejala de ONG y Atención a la Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Torrevieja, Trudy Páez, ha presentado junto a las presidentas de distintas asociaciones y ONG de la localidad, que forman parte del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional, una nueva edición de la Semana de la Discapacidad, que se celebrará desde este 26 de noviembre y hasta el 3 de diciembre. La programación, que cuenta con la colaboración de todas estas asociaciones locales, reune actividades de sensibilización, encuentros sobre empleo y formación y actos de reconocimiento para promover la igualdad de oportunidades y la participación de las personas con discapacidad.

La Gala de la Discapacidad “Supercapaces” será uno de los actos centrales de esta semana. Tendrá lugar el jueves, 3 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Torrevieja, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y contará con Isabel Gemio como invitada especial, quien ofrecerá una charla durante el encuentro.

En la gala participarán todas las asociaciones de Torrevieja vinculadas al ámbito de la discapacidad. El acto pretende dar visibilidad a las capacidades, experiencias y aportaciones de las personas con discapacidad y reconocer la labor que realizan las entidades sociales, las familias, los profesionales y el voluntariado.

La jornada del 3 de diciembre comenzará a las 12:00 horas con la lectura del manifiesto. Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará la Charamita Inclusiva, antes de la gala que cerrará la programación. La Semana de la Discapacidad tiene como objetivo favorecer el conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad y promover la eliminación de las barreras que dificultan su autonomía y su plena participación social.

EMPLEO, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS AULAS

La programación ha comenzado este jueves en el CdT con el encuentro “Diálogo social y capacitación con el tejido empresarial”, que incorporará la participación del ámbito empresarial a las actividades de esta semana.

La sensibilización en las aulas tendrá también un papel destacado. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre (también este miércoles día 25), las asociaciones participantes impartirán charlas en centros educativos para acercar al alumnado la realidad de la discapacidad y fomentar desde edades tempranas el respeto, la empatía y la inclusión.

El lunes, 30 de noviembre, a las 19:00 horas, el Casino de Torrevieja acogerá el encuentro «Hablemos de discapacidad», una nueva cita dentro de las actividades de sensibilización.

El miércoles, 2 de diciembre, a las 10:30 horas, la sala de la planta -1 del Edificio Multiusos de la Avenida de las Habaneras será el escenario de dos intervenciones centradas en las oportunidades de empleo y los itinerarios formativos. Martina López Díaz, técnica de Inserta Empleo de la Comunidad Valenciana, ofrecerá la charla “Capacidades que suman, oportunidades que cuentan”. A continuación, Lorena García Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación AMFA de Torrevieja, compartirá su experiencia con la intervención «Mi trayectoria académica y formativa».

Con esta programación, el Ayuntamiento de Torrevieja refuerza su compromiso con la inclusión y reconoce el papel del tejido asociativo local en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa invita a la ciudadanía a implicarse en la construcción de una ciudad más accesible, participativa e igualitaria.