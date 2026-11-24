El Orihuela CF ya tiene nuevo entrenador. Javi Motos ha sido elegido por la entidad escorpión para hacerse cargo del primer equipo tras la destitución de René Martínez, anunciada el pasado domingo después de la derrota ante La Nucía (0-1). El club hizo oficial su incorporación durante la noche del lunes, por lo que el técnico murciano ya trabaja con la plantilla para intentar cambiar la dinámica de resultados y alejar al equipo de la zona comprometida de la clasificación de Segunda Federación.

Motos llega a Los Arcos con una experiencia importante en la categoría, donde acumula 112 partidos dirigidos, además de contar con un conocimiento previo de buena parte de la plantilla y mantener una relación profesional anterior con Omar Nicolás, director deportivo del Orihuela. Dos circunstancias que habrían tenido un peso importante en la decisión de la entidad.

Nacido en Puente Tocinos el 5 de septiembre de 1988, Javi Motos ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria deportiva en el fútbol de la Región de Murcia. Sus primeros pasos como entrenador estuvieron vinculados al fútbol formativo y, especialmente, a la cantera del Real Murcia, donde dirigió al Juvenil A y posteriormente al filial, el Real Murcia Imperial. En febrero de 2019 tuvo incluso la oportunidad de hacerse cargo provisionalmente del primer equipo grana, al que dirigió durante tres encuentros. Su gran oportunidad llegó en el verano de 2020, cuando asumió el banquillo del Mar Menor. En su primera temporada consiguió el ascenso a Segunda Federación y, en la siguiente, firmó una de las mejores campañas de la historia de la entidad, terminando en sexta posición y quedándose a solamente un punto de disputar la promoción de ascenso a Primera Federación.

Posteriormente regresó al Mar Menor, dirigió al Racing Cartagena Mar Menor y pasó por los banquillos del UCAM Murcia y la Unión Deportiva Melilla, equipo al que estuvo vinculado hasta febrero de 2026.

El nuevo entrenador del Orihuela también conoce a varios de los futbolistas que tendrá a sus órdenes, entre ellos Ramírez, Loren Burón, Guille Bernabéu, Diego Ruiz, Miranda Urcelai y Booker. A ello se suma su anterior relación profesional con Omar Nicolás, un factor que facilita su adaptación al funcionamiento deportivo del club.

El reto de cambiar la dinámica del equipo

Javi Motos aterriza en el Orihuela en un momento delicado. El conjunto escorpión viene de perder en Los Arcos ante La Nucía por 0-1 y acumula cinco jornadas consecutivas sin ganar, con un balance de cuatro empates y una derrota. Esta dinámica ha situado al equipo en la decimotercera posición de Segunda Federación, dentro de los puestos de promoción de permanencia, con 14 puntos y a solamente uno de la zona de descenso directo.

El nuevo técnico ya ha comenzado a trabajar con la plantilla durante esta semana y estará al frente del equipo en su próximo compromiso liguero. De hecho, Javi Motos estuvo presente el pasado domingo en el palco de Los Arcos para presenciar el encuentro frente a La Nucía, antes de que se oficializara su contratación.

Su experiencia en Segunda Federación, el conocimiento de varios integrantes del vestuario y los buenos resultados que consiguió durante su etapa en el Mar Menor constituyen sus principales avales. Ahora tendrá que trasladar esas credenciales al terreno de juego y conseguir que el Orihuela recupere la confianza, la competitividad y, sobre todo, las victorias que necesita para enderezar su temporada.

Jornada negativa para los equipos de la Vega Baja en Lliga Comunitat

Por otra parte, la jornada número 12 de Lliga Comunitat dejó un balance muy negativo para los tres representantes de la Vega Baja, ya que Almoradí, Thader y Redován terminaron sus respectivos encuentros con derrota.

El CD Almoradí cayó por la mínima en casa ante el CD Jávea (0-1), un resultado que complica todavía más su situación clasificatoria. El conjunto almoradidense ocupa la penúltima posición con ocho puntos y necesita reaccionar para salir de la zona baja.

Tampoco pudo puntuar el CD Thader, que sufrió una derrota por 4-1 en su visita al campo del Benidorm, actual líder de la competición. Pese al resultado, el equipo de Rojales se mantiene en la zona media de la tabla, concretamente en la novena posición con 17 puntos.

Por último, el Redován también cayó por la mínima, en su caso frente al CD Olímpic, que se impuso por 1-0. El conjunto valenciano ocupa la cuarta posición y pelea por acceder a los puestos de promoción de ascenso, mientras que el equipo de la Vega Baja no pudo sumar en esta jornada.

Tres derrotas, por tanto, para los representantes comarcales en una jornada que deja al Almoradí especialmente necesitado de puntos, mientras que el Thader y el Redován buscarán recuperar sensaciones en sus próximos compromisos.