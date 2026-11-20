Nueva jornada de liga para los dos principales representantes del fútbol de la Vega Baja en categoría nacional, con dos compromisos de especial importancia para sus respectivos objetivos. El Orihuela CF recibirá el domingo a las 17:00 horas a La Nucía en el estadio de Los Arcos, en partido correspondiente a Segunda Federación, mientras que el SC Torrevieja afrontará ese mismo día, a las 11:30 horas, una complicada visita al Buñol en Tercera Federación.

El Orihuela quiere dar un paso adelante en ataque ante La Nucía

El conjunto escorpión afronta una nueva cita liguera con la intención de reencontrarse con la victoria y, sobre todo, mejorar sus prestaciones ofensivas. El equipo dirigido por René Martínez ocupa actualmente la undécima posición de la clasificación, con 14 puntos, y necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona de descenso y comenzar a mirar hacia puestos más ambiciosos.

Enfrente estará La Nucía, sexto clasificado con 17 puntos, que llega a Los Arcos con la posibilidad de acercarse a los puestos de promoción de ascenso, de los que actualmente le separa un solo punto. Se trata, por tanto, de un adversario exigente que también tiene mucho en juego.

Uno de los aspectos más destacados de la semana en el Orihuela ha sido el trabajo específico realizado para mejorar la finalización de las jugadas. El entrenador, René Martínez, se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas durante los entrenamientos y con las sensaciones que está transmitiendo el equipo. "Estamos ilusionados porque estamos haciendo probablemente la mejor semana de entrenamiento del último mes y medio o dos meses y tenemos ganas de que eso se plasme en el campo", explicó el técnico, que también destacó la cantidad de goles que está consiguiendo el equipo durante las sesiones preparatorias. "Estamos haciendo bastantes goles, así que ahora queda lo más importante, que es hacerlo el domingo".

Martínez considera que el equipo debe mejorar especialmente en los últimos metros del terreno de juego, donde necesita generar más situaciones de peligro y encontrar una mayor conexión entre sus futbolistas. "Tenemos claro que hay que dar un paso adelante en los últimos 30 metros del campo, donde el equipo tiene que conectar y fluir de una mejor manera", señaló el entrenador, que incidió en la necesidad de transformar la mayor producción ofensiva en ocasiones y disparos a puerta.

El técnico también puso en valor la mejoría defensiva experimentada por el Orihuela en las últimas semanas. Según recordó, el equipo pasó de encajar once goles en tres partidos a recibir solamente cuatro en los ocho encuentros posteriores. Una evolución positiva que, sin embargo, considera insuficiente si no llega acompañada de victorias. "Somos un equipo sólido, pero de empate en empate no se consiguen los objetivos", advirtió René Martínez, quien insistió en que la plantilla está comprometida con dar ese paso adelante que necesita el equipo.

Sobre La Nucía, el entrenador oriolano espera un adversario muy competitivo, comprometido defensivamente y con una propuesta que prioriza proteger su portería y minimizar los riesgos. Por ello, considera fundamental que su equipo asuma el protagonismo desde el comienzo. "Nosotros tenemos que poner el foco en lo nuestro, en ser los dominadores, en llevar el control del partido, en atacar, en avasallar al rival. Ese tiene que ser nuestro mensaje, nuestro lema desde el minuto cero hasta que pite el árbitro", afirmó.

El encuentro entre el Orihuela CF y La Nucía se disputará este domingo, a las 17:00 horas, en Los Arcos.

El Torrevieja busca salir del último puesto ante el Buñol

También afronta un compromiso importante el Sporting Costablanca Torrevieja, que necesita reaccionar para mejorar su situación en Tercera Federación. El conjunto salinero ocupa actualmente la última posición de la clasificación, con nueve puntos, y visitará este domingo al Buñol, octavo clasificado con 16 puntos.

El equipo valenciano también tiene motivos para buscar la victoria, ya que se encuentra a solamente un punto de los puestos de promoción de ascenso. Por tanto, el Torrevieja tendrá enfrente a un rival que atraviesa la competición con aspiraciones muy diferentes, pero que también necesita sumar para acercarse a su objetivo.

Para los torrevejenses, el partido representa una nueva oportunidad de romper su dinámica y comenzar a recuperar terreno en la clasificación. La distancia con los equipos que le preceden obliga al conjunto salinero a buscar resultados positivos cuanto antes si quiere abandonar los puestos de descenso.

El Buñol-Torrevieja se disputará el domingo a las 11:30 horas.