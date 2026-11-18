El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado el área de estacionamiento e intercambio de ocupantes para vehículos de uso compartido situada en el punto kilométrico 4+800 de la carretera CV-913, en el término municipal de Catral, que se encuentra ya en la fase final de ejecución antes de su puesta en servicio.

La actuación se enmarca en el contrato de obras de conservación, adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la Generalitat en la zona Alicante Sur y cuenta con una inversión aproximada de 450.000 euros.

Durante la visita, Martínez Mus ha señalado que “su ubicación, junto a la conexión de la CV-913 con la AP-7, permite utilizar este espacio para estacionar y realizar el intercambio de ocupantes entre vehículos con el objetivo de compartir desplazamientos”.

Asimismo, el vicepresidente tercero ha destacado que “la instalación, que ocupa una parcela de 6.190 metros cuadrados, dispone de 65 plazas para vehículos, con espacios reservados para personas con movilidad reducida, y cuenta con zonas verdes, iluminación solar y los servicios necesarios para su utilización”.

Área de estacionamiento para vehículos de uso compartido en Catral, junto a la AP-7 | GVA

Los trabajos han incluido el acondicionamiento, relleno y nivelación de la parcela, la construcción de los viales y las plazas de estacionamiento, y la habilitación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por superficie.

La intervención incorpora, además, 2.505 metros cuadrados de espacios verdes, con la plantación de 50 árboles y palmeras, así como 645 metros cuadrados destinados a acerados e isletas. El equipamiento se completa con 21 luminarias solares, señalización, balizamiento y mobiliario urbano.

Martínez Mus ha indicado también que este tipo de espacios “permite organizar el estacionamiento y el intercambio de ocupantes en puntos estratégicos de la red viaria”. La carretera CV-913 pertenece a la Red Local de Carreteras de la Comunitat Valenciana y conecta la autopista AP-7 con los municipios de Catral y Callosa de Segura.

En la provincia de Alicante existen otros espacios destinados al estacionamiento y al intercambio de ocupantes de vehículos de uso compartido en Elda, Benejúzar, Almoradí, Orihuela y Daya Nueva, a los que ahora se une el aparcamiento de Catral.