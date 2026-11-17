La jornada de fútbol regional dejó resultados dispares para los equipos de la Vega Baja, con triunfos importantes como los del Redován, el Sporting Jacarilla, el San Fulgencio, el Atlético Catral y el Benejúzar, pero también con derrotas que complican la situación de conjuntos como el Almoradí, el Benferri o el Guardamar Soccer.

En Lliga Comunitat, el Redován fue el único representante comarcal que consiguió la victoria. El conjunto rojillo se impuso por 3-0 al Novelda Unión y se mantiene como el equipo de la Vega Baja mejor clasificado, en la sexta posición con 18 puntos, a tres de los puestos de promoción de ascenso.

Por su parte, el CD Tader empató 1-1 frente al Alberic y ocupa la séptima plaza con 17 puntos, mientras que el CD Almoradí cayó por 2-0 en su visita al Tavernes de la Valldigna. Los azulgranas se encuentran en la decimocuarta posición, antepenúltimos, con ocho puntos y empatados con el Rayo Ibense, equipo que marca la permanencia. La situación obliga al Almoradí a reaccionar cuanto antes para no descolgarse de la lucha por la salvación.

En Primera Federación Valenciana, los resultados tampoco fueron especialmente favorables para los equipos de la comarca. El Callosa Deportiva empató 2-2 ante el Teulada-Moraira, el Benferri perdió por 3-1 frente al Novelda CF y el CD Montesinos cayó por 1-0 en su visita al Club Costa City.

Pese a ello, la igualdad de la competición permite que el Callosa Deportiva y el CD Montesinos se mantengan cerca de la zona alta. Los callosinos son novenos con 14 puntos y los montesineros décimos con la misma puntuación, ambos a solo dos puntos del segundo clasificado, que ocupa plaza de promoción de ascenso.

La situación más delicada es la del Benferri, que ocupa la última posición con tres puntos y acumula varias derrotas consecutivas. El conjunto benferrejo tiene ya una desventaja de nueve puntos respecto a la zona de permanencia.

La Segunda Federación Valenciana dejó una jornada especialmente positiva para el Sporting Jacarilla. El equipo se impuso por 2-0 al CD Murada y se sitúa segundo con 21 puntos, empatado con el líder, el Elche C, después de ocho jornadas. Los jacarillenses ocupan actualmente una de las plazas de promoción de ascenso.

También consiguieron la victoria el Sporting San Fulgencio, que ganó 1-2 en el campo del Monforte; el CD Cox, que goleó por 4-0 al Sporting Dolores; el Atlético Catral, que firmó un contundente 7-0 ante el Guardamar Soccer; el Benejúzar, que venció por 1-2 al Petrelense; y el Atlético Algorfa, que superó por 3-2 al Novelda Unión B.

El Sporting Saladar, por su parte, empató 3-3 frente al Algueña.

En la clasificación, el CD Cox ocupa la tercera posición con 16 puntos, mientras que el CD Murada y el Atlético Catral son quinto y sexto, respectivamente, ambos con 15. El Atlético Algorfa es octavo con 12 puntos, los mismos que el Benejúzar, noveno, y el Sporting San Fulgencio, décimo. El Sporting Saladar ocupa la duodécima plaza con ocho puntos.

En la zona baja, el Sporting Dolores es decimocuarto con cuatro puntos, mientras que el Guardamar Soccer cierra la clasificación sin haber conseguido todavía puntuar.