El Orihuela CF y el Sporting Torrevieja encadenan otro empate y siguen sin despegar en la clasificación

Jornada de empates sin goles para los dos principales representantes de la Vega Baja en Segunda y Tercera Federación. El Orihuela CF no pasó del 0-0 en su visita a la UD Castellonense, mientras que el Sporting Costablanca Torrevieja obtuvo el mismo resultado en el campo del CD Utiel. Dos puntos que permiten mantener cierta estabilidad defensiva, pero que no sirven para mejorar sustancialmente la situación de ambos conjuntos en la tabla.

En Segunda Federación, el Orihuela CF ocupa la undécima posición con 14 puntos, después de encadenar cuatro empates consecutivos. El equipo de René Martínez se encuentra a un punto de la plaza de promoción de permanencia y a dos del descenso directo, mientras que los puestos de promoción de ascenso quedan ya a cinco puntos.

El empate en Castellón dejó sensaciones encontradas para el entrenador oriolano. René Martínez reconoció que su equipo dio un paso adelante con el balón en algunas zonas del campo, pero insistió en que sigue teniendo un problema importante en ataque. "Lo más importante, que es en las áreas y sobre todo en el área rival, no hemos hecho ni un remate a puerta", lamentó.

El técnico considera que esa falta de producción ofensiva es el principal aspecto que debe corregir el equipo: "Si no rematas a puerta, no puedes ganar el partido". En este sentido, asumió su responsabilidad y señaló que debe proporcionar a sus jugadores más herramientas para generar ocasiones y recuperar la confianza de los futbolistas de ataque.

Aunque valoró que el Orihuela volviera a dejar su portería a cero, Martínez advirtió de que ese dato no es suficiente para acercarse a los objetivos del equipo. "Portería a cero está claro, pero con esto no es suficiente y para mirar hacia arriba hay que ir de tres en tres", subrayó.

El entrenador también explicó algunos de los movimientos realizados durante el encuentro, como la apuesta por jugar con dos delanteros en la segunda parte para intentar generar más peligro, además de la entrada de Omar Perdomo para buscar mayor capacidad de decisión en los últimos metros.

En Tercera Federación, el SC Torrevieja también empató sin goles, en su caso en su visita al CD Utiel. El conjunto salinero continúa en la penúltima posición con nueve puntos, empatado precisamente con el Utiel, que ocupa el puesto inmediatamente superior.

La situación sigue siendo delicada, aunque la permanencia está todavía a una distancia corta. El Torrevieja se encuentra a un solo punto de la salvación y cuenta con uno de ventaja sobre el Soneja, último clasificado.

El equipo torrevejense necesita, no obstante, transformar los empates en victorias para abandonar la zona baja. Al igual que sucede con el Orihuela, la falta de triunfos empieza a pesar en la clasificación y obliga a ambos conjuntos a buscar una reacción en las próximas jornadas.