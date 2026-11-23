El Orihuela CF ha decidido poner fin a la etapa de René Martínez como entrenador del primer equipo después de la derrota sufrida este domingo en Los Arcos frente a La Nucía (0-1). El club hizo oficial la destitución del técnico tras la rueda de prensa posterior al encuentro, en una decisión que llega después de cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. La derrota ante el conjunto nuciero ha terminado precipitando un cambio en el banquillo de Los Arcos. El Orihuela encadena cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros, una dinámica que le ha llevado a ocupar la decimotercera posición de Segunda Federación, dentro de la zona de promoción de permanencia.

En su comunicado oficial, la entidad oriolana anunció que "René Martínez deja de ser entrenador del primer equipo" y quiso agradecerle públicamente su trabajo durante los últimos meses. "Le agradecemos especialmente su dedicación en el día a día con la plantilla y el compromiso que ha mostrado con el club desde su llegada", señaló el Orihuela CF, que también le deseó "lo mejor en lo personal y mucha suerte en su próxima etapa profesional".

Javi Motos, el nombre que suena para sustituirle

Tras la salida de René Martínez, todas las miradas están puestas en quién será el próximo responsable del banquillo escorpión. El nombre que ha cobrado mayor fuerza es el de Javi Motos, que estuvo presente este domingo en el palco de Los Arcos siguiendo en directo el encuentro ante La Nucía. Su posible incorporación es la opción que más suena en estos momentos, aunque a primera hora de la tarde de este lunes todavía no se había producido la firma ni existía confirmación oficial por parte del club. Por tanto, Javi Motos se perfila como el principal candidato para hacerse cargo del equipo, a la espera de que se concrete su posible llegada.

Cinco jornadas sin ganar y en promoción de permanencia

La destitución de René Martínez llega después de un nuevo tropiezo en un partido en el que el Orihuela tuvo oportunidades suficientes para conseguir un resultado mucho más favorable. El conjunto escorpión dispuso de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador, protagonizó varias llegadas claras e incluso estrelló un potente lanzamiento en el poste. Sin embargo, volvió a evidenciar sus dificultades para transformar las oportunidades en goles.Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un reparto de puntos, La Nucía encontró el premio en el minuto 83, cuando Lado consiguió el único tanto del partido para establecer el definitivo 0-1.

El resultado deja al Orihuela con 14 puntos en la decimotercera posición, actualmente en puestos de promoción de permanencia y a un solo punto de la zona de descenso directo. No obstante, la clasificación continúa muy ajustada, ya que los escorpiones se encuentran también a cuatro puntos de los puestos de promoción de ascenso. La entidad busca ahora un cambio de rumbo que permita al equipo reaccionar, recuperar la confianza y comenzar a sumar victorias para escalar posiciones en la clasificación.

El Torrevieja sigue colista tras empatar ante el Buñol

En Tercera Federación, el Sporting Costablanca Torrevieja tampoco pudo conseguir una victoria en su compromiso de esta jornada. El conjunto salinero empató sin goles (0-0) en casa frente al Buñol, un resultado que le mantiene en la última posición de la clasificación.

El equipo torrevejense suma ahora diez puntos después de doce jornadas, con un balance de dos victorias, cuatro empates y seis derrotas. Pese a su delicada situación, la igualdad existente en la zona baja permite mantener abiertas las opciones de recuperación: el Torrevieja está a solamente un punto de la permanencia y a ocho de los puestos de promoción de ascenso.

El empate ante el Buñol supone, sin embargo, una oportunidad desaprovechada para tomar distancia respecto a sus rivales directos. Especialmente porque el Utiel, situado inmediatamente por encima de los salineros, cuenta con los mismos diez puntos, por lo que ambos equipos continúan empatados en la parte baja de la tabla.

El conjunto de Torrevieja necesita comenzar a transformar sus partidos en victorias cuanto antes. Con solo dos triunfos en las doce jornadas disputadas, el equipo está obligado a dar un paso adelante en las próximas citas para abandonar el último puesto y acercarse a la zona de salvación.