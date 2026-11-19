El Ayuntamiento de Rafal ha celebrado un Pleno Extraordinario y Urgente en el salón de plenos para formalizar la toma de posesión del nuevo concejal socialista, Juan Pablo Ruiz Ñíguez, y abordar la reorganización de las delegaciones municipales tras la renuncia de Laura Velasco al acta de concejal por motivos personales. Ruiz Ñíguez, incluido en la candidatura presentada por el PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2023, ha tomado posesión de su acta y ha recibido la medalla de concejal y la insignia con el escudo de Rafal.

El nuevo edil asume las Concejalías de Deportes y Juventud. Entre sus responsabilidades en el área deportiva se encuentran la gestión de la actividad deportiva del municipio y de las instalaciones municipales, mientras que en Juventud se encargará de organizar actividades dirigidas a este sector de la población y coordinar el trabajo con los corresponsales juveniles y la Agencia de Juventud de la Mancomunidad Bajo Segura. Juan Pablo Ruiz Ñíguez, nacido en Rafal el 20 de agosto de 1997, es maestro de Educación Primaria, con mención en Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y cuenta con el título de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas.

La alcaldesa de Rafal, Noemí Cutillas, ha señalado que “con la toma de posesión de Juan Pablo Ruiz queda completado el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Rafal, incorporando juventud y futuro a la Corporación”. Asimismo, ha destacado la ilusión con la que se afronta esta nueva etapa y ha manifestado la voluntad del equipo de gobierno de “continuar trabajando por Rafal y por todos sus vecinos y vecinas”.

La incorporación del nuevo concejal ha conllevado la redistribución de las responsabilidades municipales. En las tenencias de Alcaldía, Gabriel Antonio Valero Martínez ha sido nombrado primer teniente de alcalde, Pedro Maciá Castillo ocupará la segunda tenencia y Juan Pablo Ruiz Ñíguez la tercera. Los tres formarán parte de la Junta de Gobierno Local junto a la alcaldesa. En cuanto a las delegaciones, Noemí Cutillas asumirá Igualdad, que se suma a sus competencias. También suman competencias Gabriel Valero, que se hará cargo de Obras Públicas; Jesús Manuel Bas, que asumirá Seguridad, que engloba Policía Local, Protección Civil y planificación de emergencias; y Víctor García Mompeán, quien estará al frente de Cultura, donde gestionará todas las actividades culturales, cine, teatro y música del municipio.

Asimismo, se ha actualizado la composición de la Comisión Especial de Cuentas, en la que la alcaldesa ejercerá como presidenta y estarán representados el Partido Socialista, con Gabriel Antonio Valero Martínez y Víctor García Mompeán, y el Partido Popular, con Encarnación Fernández Manresa y Alberto Pastor Maciá. Con estos cambios, el Ayuntamiento de Rafal ha adecuado la distribución de las áreas municipales y los órganos de representación a la nueva composición de la Corporación.