La Asociación de Vecinos Playa Babilonia de Guardamar del Segura ha denunciado que varios vecinos de la zona han recibido ya las primeras notificaciones del Ministerio para la Transición Ecológica instándoles a demoler sus casas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Y es que la sentencia avala la anulación de parte de la Ley valenciana de Protección y Ordenación de la Costa que pretendía amparar estas construcciones. La resolución señala que la Generalitat puede proteger los valores culturales e históricos de estos núcleos, pero sin limitar las competencias que corresponden al Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Según la Asociación de Vecinos Playa Babilonia, los afectados disponen de 15 días para ejecutar el derribo, advirtiéndose de que, en caso contrario, Costas podrá actuar de forma subsidiaria y repercutir los gastos a los propietarios. David Renner, residente en una de estas históricas viviendas, ha declarado a Onda Cero Vega Baja que se sienten "abandonados" y tratados como "culpables" en lugar de "víctimas".

La entidad critica una sentencia que considera “más política que jurídica”, recuerda que existen cuatro votos particulares discrepantes y destaca que mantiene un procedimiento judicial abierto contra el Ministerio. Además, sostiene que las viviendas tienen reconocido su derecho a prórroga y denuncia que se esté impulsando su demolición mientras continúa pendiente la resolución de otros litigios relacionados con el caso.