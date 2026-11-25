Los dos principales representantes del balonmano de la Vega Baja no tuvieron una jornada positiva el pasado fin de semana. El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja perdió en casa ante el Balonmano Petrer por 24-32 en Primera Nacional, mientras que el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique encajó su primera derrota de la temporada al caer por 24-19 en su visita al Servigroup Benidorm, poniendo fin a su hasta entonces impecable racha de victorias.

El Mare Nostrum cae ante el Petrer en el Cecilio Gallego

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja no pudo aprovechar el factor cancha y terminó cediendo por 24-32 ante el Balonmano Petrer en el encuentro disputado el pasado sábado en el pabellón municipal Cecilio Gallego, correspondiente a la Primera Nacional masculina.

El conjunto visitante comenzó con fuerza y se adelantó prácticamente desde el arranque, con un primer gol de Gerardo Melero Amorós. El Torrevieja intentó responder a través de Daniel Payá Fernández y Óscar Hernández Sánchez, pero el Petrer mantuvo un ritmo ofensivo constante que le permitió ir ampliando su ventaja durante los primeros minutos.

El equipo visitante, apoyado en la efectividad de jugadores como Pablo Hurtado Pérez y David Serna Salve, consiguió imponer su ritmo ante un Mare Nostrum que tuvo dificultades para frenar las acometidas ofensivas del rival. Las exclusiones y las sanciones durante la primera mitad también condicionaron el desarrollo del encuentro, permitiendo al Petrer aprovechar sus superioridades para aumentar la diferencia. Al descanso, el marcador reflejaba un 10-16 favorable al conjunto visitante, una desventaja que obligaba a los torrevejenses a buscar una reacción en la segunda mitad.

Tras la reanudación, el Mare Nostrum intentó recortar distancias con un inicio más incisivo, pero el Petrer supo responder a cada intento de acercamiento. Su capacidad para aprovechar los contragolpes y mantener la eficacia ofensiva le permitió conservar el control del partido, mientras que los locales no lograron encontrar la continuidad necesaria para cambiar el rumbo del encuentro. Pese a los esfuerzos del equipo salinero durante los últimos minutos, el conjunto visitante mantuvo su ventaja hasta el final, cerrando el partido con el definitivo 24-32.

El Mare Nostrum Torrevieja continúa en la décima posición de la clasificación con ocho puntos y tratará de recuperar sensaciones en la próxima jornada, en la que viajará a Móstoles. El encuentro frente al Club Balonmano Móstoles se disputará el domingo a las 13:30 horas.

Primera derrota del Almoradí Fajovi Únique

Por su parte, el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique sufrió el primer tropiezo de la temporada en Segunda Nacional después de haber encadenado hasta ahora un pleno de victorias. El conjunto almoradidense perdió por 24-19 en su visita al Servigroup Benidorm, en un resultado que pone fin a su racha triunfal, aunque mantiene al equipo en la zona alta de la clasificación.

La derrota provoca que el Almoradí descienda a la segunda posición con 14 puntos, uno por detrás del nuevo líder, el Fundación Agustinos Alicante, que suma 15, y uno por encima del Servigroup Benidorm, que ocupa ahora la tercera plaza con 13 puntos.

El equipo almoradidense tendrá la oportunidad de volver a la senda de la victoria este domingo 29 de noviembre, cuando recibirá al Torrellano Torrebanda en el pabellón municipal Mike Andreu. El encuentro está previsto para las 12:15 horas y enfrentará al segundo clasificado con un rival que ocupa la quinta posición con ocho puntos.

Dos derrotas, por tanto, para los representantes comarcales en balonmano, que buscarán recuperar el pulso competitivo en sus respectivos compromisos de la próxima jornada.