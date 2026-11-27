La jornada futbolística de este fin de semana para los equipos de la Vega Baja llega marcada por la necesidad de sumar puntos en las principales categorías y, especialmente, por el estreno de Javi Motos en el banquillo del Orihuela CF. El nuevo entrenador del conjunto escorpión afrontará este sábado su primer partido oficial al frente del equipo, en una visita al Atlético Baleares que se presenta exigente y en un momento delicado para los oriolanos, que atraviesan una mala dinámica de resultados y se encuentran en puestos de descenso.

El Orihuela CF jugará este sábado, a las 18:00 horas, frente al Atlético Baleares en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de Segunda Federación. El equipo llega a la cita después de encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar, una racha en la que había sumado cuatro empates antes de caer derrotado en la última jornada.

Javi Motos, que ha trabajado durante estos días con la plantilla para preparar su estreno, tratará de cambiar la dinámica del equipo y conseguir una victoria que permita al Orihuela comenzar a remontar posiciones. El conjunto oriolano suma actualmente 14 puntos y se encuentra en zona de descenso, por lo que un triunfo en tierras baleares tendría un importante valor clasificatorio y anímico.

No será, sin embargo, un partido sencillo. El Atlético Baleares ocupa la sexta posición con 19 puntos, empatado con el quinto clasificado, que marca la zona de promoción de ascenso, y a solo un punto del cuarto. El conjunto balear llega además en un buen momento, tras ganar sus dos últimos encuentros: 3-0 al Murcia Imperial y 1-2 al Elche Ilicitano. Anteriormente había perdido en casa frente a La Nucía por 1-2.

El SC Torrevieja, ante un rival directo

En Tercera Federación, el Sporting Costablanca Torrevieja también afronta un partido de gran importancia en la lucha por la permanencia. El conjunto salinero, que ocupa actualmente la última posición de la clasificación con 10 puntos, recibirá el domingo a las 11:30 horas en el estadio Nelson Mandela al Español de San Vicente, un rival directo que cuenta con 11 puntos y ocupa la decimocuarta plaza.

La igualdad entre ambos equipos convierte el encuentro en una oportunidad importante para los torrevejenses, que podrían abandonar los puestos de descenso en caso de conseguir la victoria, siempre dependiendo de los resultados de los demás equipos implicados en la lucha por la permanencia.

Tres encuentros en Lliga Comunitat

En Lliga Comunitat, los equipos de la Vega Baja afrontan también una nueva jornada con tres encuentros programados. El Redován recibirá al Alberic este sábado a las 18:00 horas, mientras que el CD Tader jugará el domingo a las 11:30 horas frente al Santa Pola.

Por su parte, el CD Almoradí visitará al Independiente de Alicante el domingo a las 17:00 horas, completando así los compromisos de los representantes comarcales en esta categoría durante el fin de semana.