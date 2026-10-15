Orihuela celebra una década de solidaridad con la X Carrera y Marcha por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Orihuela celebrará el próximo domingo 18 de octubre la X Carrera y Marcha por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama ‘Corre por mí, Orihuela’, una cita solidaria que alcanza este año su décima edición y que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y solidarios de mayor participación del municipio.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, presentaba esta nueva edición junto a la concejala de Sanidad, Irene Celdrán; el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; el presidente del Club Atletismo Tragamillas, Paco Belmonte; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Orihuela, Conchi Martínez Bravo, y la directora de Caja Rural Central, Gemma Fernández.

La prueba comenzará a las 10.00 horas, con salida desde la avenida de España y llegada a la avenida de Teodomiro, junto a la Glorieta Gabriel Miró. La jornada contará con una carrera de cinco kilómetros y una marcha a pie, ambas con un donativo de inscripción de 10 euros, destinado a la lucha contra el cáncer.

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, destacaba especialmente el significado de alcanzar esta décima edición. “Quién nos iba a decir hace diez años que llegaríamos hasta aquí. Han sido diez años de ilusión, de trabajo y de esfuerzo, pero, sobre todo, diez años caminando acompañados y ayudando a muchísimas personas”, ha señalado.

Celdrán animaba a vecinos de Orihuela, de las pedanías y de toda la Vega Baja a sumarse a esta jornada. “Queremos que caminemos y corramos por todas esas personas que están atravesando un momento difícil. Cualquiera de nosotros puede pasar por este trance y, cuando se hace acompañado, siempre es mucho más llevadero”, ha manifestado. La concejala ha agradecido también el compromiso del Ayuntamiento, la Asociación Española Contra el Cáncer, el Club Tragamillas y todas las entidades y personas que colaboran para hacer posible cada año esta cita.

Por su parte, el presidente del Club Atletismo Tragamillas, Paco Belmonte, recordó que el club se incorporó a la organización de la prueba en su tercera edición y que, durante estos años, se han recaudado cerca de 150.000 euros destinados a la lucha contra el cáncer, incluyendo la edición virtual que se celebró en 2020 debido a la pandemia. Belmonte ha destacado asimismo la importante respuesta ciudadana que registra la prueba cada año, con una participación habitual de entre 2.500 y 2.800 personas, y ha explicado que la carrera contará con un recorrido de cinco kilómetros en una única vuelta.

La modalidad competitiva tendrá un límite de 600 corredores por razones organizativas, técnicas y de seguros, mientras que la marcha no tendrá límite de participantes y estará abierta a personas de todas las edades. La organización dispondrá además de camisetas infantiles para facilitar la participación de las familias.

La carrera contará con alrededor de seis categorías y trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de ellas. Los menores de entre 14 y 17 años que quieran participar en la modalidad de carrera deberán presentar la correspondiente autorización de sus padres o tutores.

Las inscripciones pueden realizarse de forma online a través de la página web del Club Tragamillas y presencialmente en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Orihuela, ubicada en la planta baja del Centro Comercial Ociopía, este jueves, de 17.00 a 20.00 horas. Las inscripciones online permanecerán abiertas hasta este viernes 16 de octubre al mediodía. La entrega de dorsales tendrá lugar el sábado 17 de octubre en La Lonja, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas. La organización podrá admitir también inscripciones presenciales durante el fin de semana para la marcha y, en el caso de la carrera, siempre que queden dorsales disponibles.

Belmonte ha agradecido especialmente el respaldo que recibe la prueba por parte de los ciudadanos año tras año. “Nosotros somos simplemente una locomotora con unos vagones vacíos y ese día sois todos vosotros quienes los llenáis para hacer esta ruta de solidaridad”, ha señalado.

El presidente del Club Tragamillas ha recordado también que esta iniciativa recibió este año el Premio Fortius al Evento Deportivo del Año, un reconocimiento a la trayectoria y dimensión alcanzada por una prueba que reúne deporte y solidaridad.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Orihuela, Conchi Martínez Bravo, ha agradecido a todas las personas que participan en la carrera y la marcha, así como a las empresas y entidades que colaboran para hacer posible su celebración. “Sabemos que Orihuela es muy solidaria y esperamos volver a pasar una mañana todos juntos en la Glorieta y contar con la participación de muchísimas personas”, ha afirmado.

Por su parte, la directora de Caja Rural Central, Gemma Fernández, ha destacado que la entidad “se viste un año más de rosa” para respaldar una iniciativa que alcanza su décimo aniversario. “Es un evento que va mucho más allá del deporte. Es una celebración de la vida, de la fuerza y de la solidaridad. Como entidad local, nuestro compromiso es estar al lado de nuestra gente en cada paso, apoyando la investigación y demostrando que en esta lucha nadie corre en solitario”, ha señalado.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha puesto en valor la implicación de todas las áreas, entidades y patrocinadores que hacen posible la organización de la prueba y ha destacado que se trata de uno de los eventos deportivos más multitudinarios que se celebran cada año en Orihuela. Sigüenza ha subrayado además la importancia de mantener el apoyo a la investigación frente al cáncer. “Tenemos que estar todos el domingo 18 en esta marcha y en esta carrera solidaria. El cáncer está, desgraciadamente, demasiado presente en nuestras vidas y debemos seguir apoyando a la ciencia y a la investigación para encontrar soluciones”, ha indicado.

Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado el carácter solidario de una iniciativa que consigue unir deporte, compromiso social y apoyo a las personas afectadas por el cáncer. “Siempre bromeo diciendo que correr es de cobardes, pero en este caso correr no solamente no es de cobardes, sino que es de valientes, porque hay que seguir siendo muy valientes para dar la cara, seguir trabajando, seguir peleando y seguir demandando avances frente a una enfermedad de la que ninguno estamos libres”, ha señalado.

Vegara ha destacado que “si el deporte ya es por sí mismo un motivo más que suficiente, cuando además lo unimos a esta lucha permanente contra el cáncer y al objetivo de mejorar la vida de las personas que se ven afectadas por esta enfermedad, el motivo es todavía mayor”.

El alcalde ha felicitado a la Asociación Española Contra el Cáncer, al Club Tragamillas, a las concejalías implicadas, a los patrocinadores y a todas las personas que durante estos diez años han contribuido al crecimiento de esta cita, y ha animado a los oriolanos a volver a llenar las calles el próximo 18 de octubre. “Os animo a que corráis, a que os pongáis el pantalón corto y las zapatillas y salgáis a disfrutar de nuestra ciudad. Será un domingo para compartir entre todos, sabiendo que detrás de esta carrera hay un objetivo que nos concierne a todos”, ha concluido.