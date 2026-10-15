Abre en Torrevieja la nueva Oficina Municipal de la Vivienda para asesorar sobre ayudas y promociones públicas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha abierto hoy su nueva Oficina Municipal de Vivienda, un espacio destinado a ofrecer a los ciudadanos información, orientación y asesoramiento sobre el acceso a la vivienda. Su puesta en funcionamiento responde a una necesidad especialmente relevante en estos momentos y permitirá acercar a los vecinos los recursos y servicios municipales en esta materia.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Vivienda, Óscar Urtasun, el concejal de Patrimonio, Domingo Paredes, y el edil de Ocupación de Vía Pública, Federico Alarcón, ha visitado esta mañana las nuevas dependencias, ubicadas en la calle Caballero de Rodas, esquina con Clemente Gosálvez, cuya rehabilitación ha supuesto una inversión municipal de 199.423 euros (IVA incluido).

La nueva oficina se configura como un punto de referencia para los ciudadanos que necesiten conocer las distintas promociones de vivienda pública del Ayuntamiento de Torrevieja, las subvenciones al alquiler y otras cuestiones relacionadas con el acceso a un hogar. Este servicio permitirá disponer de una atención directa y organizada para orientar a los vecinos y facilitar sus gestiones.

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA VIVIENDA Y PATRIMONIO

Las instalaciones han sido objeto de una reforma integral y cuentan con capacidad para 19 puestos de trabajo, salas de reuniones y zonas específicas de atención al público, en un entorno accesible y funcional. En el momento de su apertura, el departamento de Vivienda dispone de dos personas, mientras que el de Patrimonio cuenta con nueve.

El traslado del departamento municipal de Patrimonio a estas dependencias permite dotar a su personal de espacios más amplios y adecuados, mejorar la organización interna y facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas.Con la apertura de esta oficina, el Ayuntamiento de Torrevieja refuerza la atención ciudadana en materia de vivienda y amplía los recursos municipales para acompañar a los vecinos en sus consultas y trámites.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES

Una de las principales funciones de la oficina será la atención a los posibles beneficiarios de las nuevas ayudas municipales al alquiler para jóvenes, una medida comprometida por el equipo de Gobierno para este ejercicio. El Ayuntamiento tiene previsto anunciar esta línea de subvenciones antes de que finalice el año, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos de alquiler correspondientes a la anualidad 2026 y favorecer el acceso y mantenimiento de la vivienda entre la población joven del municipio.

La oficina será uno de los puntos de información y tramitación de estas ayudas, donde se ofrecerá orientación sobre los requisitos y condiciones de la convocatoria y se facilitará la presentación de solicitudes una vez se ponga en marcha.

La apertura de estas dependencias se enmarca en el plan municipal de ampliación y adecuación de espacios de trabajo para mejorar la atención a los ciudadanos. Además de las nuevas oficinas de Vivienda y Patrimonio, el Ayuntamiento de Torrevieja ha rehabilitado las dependencias que albergan las áreas de Salud Pública y Prevención de la Salud y la UPPCA, que se encuentran junto a estas oficinas, y ha habilitado una nueva ubicación para la Oficina de Ocupación de Vía Pública, situada enfrente, y para la que se ha realizado una inversión municipal de 50.000 euros.

Estas actuaciones responden al incremento de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno está llevando a cabo en las diferentes áreas municipales durante los últimos años. El objetivo es acompañar el refuerzo de las plantillas con unas instalaciones adecuadas, accesibles y funcionales, que permitan mejorar la organización de los servicios y ofrecer una atención más ágil y cercana a los vecinos.

CREACIÓN DE LA FUTURA CIUDAD ADMINISTRATIVA

De forma paralela, la Concejalía de Patrimonio está desarrollando un estudio con la Universidad Politécnica de Madrid para la creación de la futura Ciudad Administrativa. Este proyecto presta especial atención al antiguo Ayuntamiento y plantea la conexión de los inmuebles que conforman el frente del actual consistorio, con la previsión de trasladar progresivamente a este conjunto los departamentos municipales en los próximos años.

En el marco de este trabajo, los especialistas de la Universidad Politécnica de Madrid han analizado las posibilidades de conexión entre edificios, la reorganización de sus usos y las alternativas para mejorar su funcionamiento interno. Con esta planificación, el Ayuntamiento pretende ordenar el patrimonio inmobiliario municipal en el entorno del consistorio y avanzar hacia una administración más coordinada, con espacios que respondan tanto a las necesidades de los empleados públicos como a las de la ciudadanía.