Deporte, solidaridad, inclusión y ambiente navideño se darán cita el próximo domingo 6 de diciembre en Molins con la celebración de la XII Carrera del Pavo y Papá Noel, una prueba que cuenta con un millar de plazas y que incluye recorridos de 5 y 10 kilómetros, carreras infantiles y actividades para toda la familia.

La presentación de esta nueva edición ha contado con la participación del concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; Rafael Barrios y Reyes Esquiva, representantes de la Asociación de Amigos de la Cultura y el Mundo Rural, entidad organizadora; Paco Belmonte, presidente del Club Atletismo Tragamillas; Conchi Martínez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Orihuela; la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, y el concejal de Desarrollo Rural, Víctor Valverde, junto a colaboradores y voluntarios.

Víctor Sigüenza ha destacado el carácter familiar de esta cita deportiva, en la que participan desde niños de dos y tres años hasta personas mayores. “Es una carrera divertida porque hay gente que se disfraza y porque, en definitiva, le damos la bienvenida a la Navidad”, ha señalado el concejal.

Por su parte, Paco Belmonte ha explicado los aspectos técnicos de la prueba, que dispone de 750 plazas para las modalidades de 5 y 10 kilómetros y 250 para las carreras infantiles. A doce días de su celebración, cerca del 70 % de las plazas ya están cubiertas.

Las pruebas de 5 y 10 kilómetros comenzarán simultáneamente a las 10.00 horas sobre un circuito completamente llano. “Los de 5 kilómetros hacen una vuelta al circuito y los de 10 hacen dos”, ha explicado Belmonte. La edad mínima para participar será de 14 años en la primera modalidad y de 16 años en la segunda. Las carreras infantiles comenzarán a las 11.30 horas, con salidas escalonadas cada quince minutos.

Rafael Barrios ha recordado el origen de esta cita deportiva. “Durante doce años, una iniciativa nacida del tejido asociativo en Molins ha movilizado a miles de personas en torno al deporte”, ha señalado, destacando la implicación de familias, voluntarios, empresas, entidades educativas y asociaciones. “Corremos contra el cáncer, corremos por la inclusión en el deporte sin barreras y corremos por la Navidad”.

Cada paso cuenta

Bajo el lema ‘Cada paso cuenta’, la Carrera del Pavo y Papá Noel mantiene su carácter solidario destinando un euro de cada inscripción de las modalidades de 5 y 10 kilómetros a la Asociación Española Contra el Cáncer. Asimismo, se realizará un corte de jamón solidario cuya recaudación irá íntegramente destinada a esta entidad.

Reyes Esquiva ha detallado las novedades de esta edición, entre las que se encuentra la incorporación de una camiseta conmemorativa a la bolsa del corredor de los participantes infantiles, que también recibirán una mochila con diferentes obsequios y una medalla al finalizar la prueba.

“Siempre intentamos que no falte detalle para el corredor”, ha señalado Esquiva. Los participantes de las modalidades de 5 y 10 kilómetros recibirán una bolsa con la camiseta conmemorativa, un cesto de naranjas, un bidón de agua, una braga de cuello y frutos secos, entre otros productos.

La jornada contará con varios puntos de animación musical, DJ, una batucada y una sesión de zumba, además de la tradicional carrera simbólica entre Papá Noel y el pavo, mascota de la prueba. Los participantes también podrán disfrutar de un avituallamiento final con productos gastronómicos tradicionales.

La organización realizará un reconocimiento a Zancadas sobre Ruedas por su labor social y deportiva en favor de la inclusión, así como una mención especial a Cruz Roja por su colaboración durante estos doce años.

Otra de las novedades será la entrega de pavos a los ganadores de las categorías locales masculina y femenina, que se sumarán a los premios que tradicionalmente reciben los vencedores absolutos de las modalidades de 5 y 10 kilómetros.

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha destacado la vertiente solidaria de la prueba, recordando que “cada euro suma” para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familiares.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Rural, Víctor Valverde, ha resaltado el carácter de convivencia de esta iniciativa nacida del movimiento asociativo de la pedanía. “Es una prueba deportiva, sin duda alguna, pero también es una prueba de unión”, ha señalado, haciendo referencia a su componente solidario, familiar y gastronómico.

Inscripciones y recogida de dorsales

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 4 de diciembre, a las 22.00 horas, y podrán formalizarse a través de la web www.asuspuestos.es. Toda la información relativa a la prueba, así como el reglamento y el recorrido, puede consultarse en www.tragamillas.org.

El precio de inscripción es de 16 euros para las modalidades de 5 y 10 kilómetros y de 3 euros para las carreras infantiles.

La recogida de dorsales se realizará el sábado 5 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza de la Iglesia de Molins, tanto para adultos como para menores. También podrán recogerse el mismo día de la prueba, desde las 8.00 hasta las 9.30 horas para los adultos y hasta las 11.00 horas para los participantes infantiles.

La carrera está organizada por la Asociación de Amigos de la Cultura y el Mundo Rural y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, el Club Atletismo Tragamillas, la Diputación de Alicante y Protección Civil, entre otras entidades.