AGAMED refuerza la protección de Torrevieja frente a inundaciones con 37,6 kilómetros de red de pluviales y más de 64.700 m3 de almacenamiento

AGAMED ha presentado su Informe de Desarrollo Sostenible 2025, que sitúa la prevención de inundaciones y la mejora de las infraestructuras hidráulicas entre sus principales líneas de actuación en Torrevieja. La empresa destaca una red de 37,6 kilómetros de conducciones de aguas pluviales y una capacidad de almacenamiento de más de 64,7 millones de litros repartida en nueve zonas estratégicas, incluidos dos parques inundables, para reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

El balance recoge además una inversión de 3,9 millones de euros en las infraestructuras de pluviales del recinto portuario y más de 3,5 millones destinados a la renovación y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento. Entre los proyectos más destacados figura el nuevo parque inundable de Aguas Nuevas, que combinará drenaje sostenible con espacios para el ocio y el deporte.

Durante 2025, AGAMED también ha reutilizado el 100 % del agua depurada para uso agrícola, ha reforzado el mantenimiento de la red de alcantarillado y ha destinado cerca de 375.000 euros de su Fondo Social para ayudar a más de un millar de familias con el pago del agua. El informe subraya asimismo el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, el uso de energías renovables y la atención a la ciudadanía.