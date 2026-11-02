Intensa actividad plenaria esta semana en la comarca: sorteos de mesas electorales, el Presupuesto de Torrevieja o mociones pendientes en Orihuela entre los principales asuntos

Los grupos municipales del PSOE, Cambiemos Orihuela y Ciudadanos han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario en Orihuela para debatir las seis mociones que quedaron pendientes tras el pleno ordinario de octubre. Y es que la oposición acusaba al gobierno municipal del PP y Vox de aprovechar el luto por el accidente ferroviario de Toledo para retirar del debate las iniciativas de los grupos de la oposición, sin acordar una fecha alternativa para su discusión. Además, reprocharon al alcalde no haber promovido una solución consensuada para garantizar el debate de asuntos que consideran de interés para la ciudadanía.

Así las cosas, la sesión extraordinaria se celebrará este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 09.15 horas de la mañana. Entre las iniciativas que llegan ahora a pleno destacan las mociones de Cambiemos Orihuela sobre democratización y descentralización municipal y acceso a la vivienda; las del PSOE para impulsar una política integral de vivienda y regular el uso de los vehículos municipales; y las de Ciudadanos para reclamar la convocatoria del Consejo Escolar Municipal y exigir el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Los tres grupos consideran que aplazar estos asuntos sin fijar una fecha concreta supuso dejar sin respuesta cuestiones relevantes para los vecinos de Orihuela.

Sorteos mesas electorales y Presupuesto 2027

El Ayuntamiento de Torrevieja ha celebrado esta mañana a primera hora un pleno extraordinario en el que se han abordado tres asuntos destacados: el sorteo y designación de las personas que integrarán las mesas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, la resolución de las alegaciones presentadas a la modificación de créditos número 3 del presupuesto municipal de 2026 y su aprobación definitiva, y la aprobación inicial del Presupuesto municipal de 2027, junto a sus bases de ejecución, la plantilla de personal y el presupuesto consolidado del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Orihuela ha celebrado también hoy a mediodía una sesión plenaria de carácter extraordinario para cumplir con el trámite del sorteo y designación de las personas que integrarán las mesas electorales para las elecciones generales del 29N.