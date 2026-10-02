El Ayuntamiento de Orihuela inicia la primera fase de mejora de la Glorieta para actuar sobre el pavimento y recuperar sus zonas verdes

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado la primera fase del proyecto de mejora de la Glorieta Gabriel Miró, una actuación dotada con 140.000 euros que servirá para probar distintas soluciones destinadas a aumentar la seguridad del pavimento y recuperar las zonas verdes de este emblemático espacio del centro urbano.

Los trabajos se centrarán en aplicar un tratamiento antideslizante al suelo de mármol, regenerar los parterres y praderas e incorporar nueva vegetación en uno de los andenes. El objetivo es comprobar la eficacia de estas medidas antes de extenderlas al conjunto de la Glorieta y su entorno.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el alcalde, Pepe Vegara, destacaban por su parte que esta actuación busca resolver de forma definitiva problemas históricos como el pavimento resbaladizo y el deterioro de las zonas ajardinadas, con la intención de devolver protagonismo a uno de los principales espacios verdes de Orihuela.