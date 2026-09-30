La Vega Baja reconoce el talento empresarial con premios, galas, jornadas y nuevas iniciativas para impulsar la economía comarcal

La Cámara de Comercio de Orihuela celebra mañana jueves, 1 de octubre, la séptima edición de la Noche de la Economía en el claustro de la antigua Universidad del Colegio Diocesano Santo Domingo. La vicepresidenta primera de la entidad, Cristina Torres, destaca que esta edición es especialmente significativa al coincidir con los actos conmemorativos del 125 aniversario de la institución cameral.

Durante la gala de mañana se reconocerá la trayectoria y contribución de distintas empresas y profesionales del tejido económico de Orihuela y la Vega Baja. Los galardones recaerán en Central Hisúmer, con el Premio a la Internacionalización; Genetic Analysis Strategies, Premio a la Innovación Tecnológica; Caliente 1986, Premio al Comercio Selecto; TM Grupo Inmobiliario, Premio a la Trayectoria Empresarial; y Las Ramblas Golf, Premio al Desarrollo Turístico Sostenible. Además, el Premio Honorífico 'Juan Cerdán' recae este año en Domingo Alcocer, fundador del Grupo Doalco, en reconocimiento a su extensa trayectoria empresarial.

Celebración de la VI Noche de la Economía de Cámara Orihuela en 2025 | Cámara Orihuela

La velada cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela, a través de la concejalía de Comercio, y de Caja Rural Central, además de la colaboración de numerosas empresas.

II Jornada Empresarial y Gala del Comercio de Cox

El Ayuntamiento de Cox presenta la segunda edición de su Jornada Empresarial y de la Gala del Comercio con el objetivo de seguir impulsando y dar visibilidad al tejido económico local bajo el lema “El talento que nos impulsa”. Ambas iniciativas volverán a reunir a empresas, comerciantes, profesionales, emprendedores e instituciones para fomentar el intercambio de experiencias y reconocer la contribución del sector al desarrollo del municipio.

La Jornada Empresarial tendrá lugar el viernes 16 de octubre próximo, a partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio 'Josefina Manresa' y abordará cuestiones como el relevo generacional en la empresa familiar, las segundas oportunidades en el mundo empresarial y la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión y la toma de decisiones de la mano del CEEI Elche. Un programa, en definitiva, que contará con la participación de empresas locales y diferentes entidades vinculadas al desarrollo económico.

Ana Isabel Fulleda, concejala de Desarrollo Local y Comercio de Cox | Ayuntamiento de Cox

Por otra parte, la II Gala del Comercio, el domingo 18 de octubre, a las 19 horas, volverá a rendir homenaje a empresas, comercios y profesionales de Cox mediante siete reconocimientos que premiarán la innovación, la trayectoria, el talento joven, la proyección del municipio y otras contribuciones destacadas. El nombre de las personas y proyectos galardonados se mantendrá en secreto hasta la celebración del acto.

Desde el Ayuntamiento destacan que ambas citas forman parte de una misma apuesta por fortalecer las conexiones entre los agentes económicos, fomentar nuevas oportunidades y reconocer el talento que contribuye al crecimiento de Cox.

Gala de los XXXI Premios AEFA en Torrevieja

La gala de los XXXI Premios AEFA reunía este martes en el Auditorio Internacional de Torrevieja a representantes institucionales y empresariales para reconocer la labor de la empresa familiar alicantina. El acto contó con la asistencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de Torrevieja ejerciendo de anfitrión, Eduardo Dolón; y la presidenta de AEFA, Maite Antón.

Durante la ceremonia se entregaron los galardones a la Coral Erum Gregorio (Premio Joven Alma Empresaria), Tabisam (Premio CaixaBank), Congelados Frimar (Premio Diputación de Alicante), Bonnysa (Premio Generalitat Valenciana) y el Premio Especial AEFA en homenaje a Manuel Peláez Castillo. Toni Pérez destacó el papel de las empresas familiares como motor económico de la provincia, generadoras de empleo, innovación y riqueza, y reafirmó el compromiso de la Diputación con el tejido empresarial alicantino.