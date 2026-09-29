El SC Torrevieja resiste con diez jugadores y logra una importante victoria ante el Soneja (2-0)

El Sporting Costablanca Torrevieja consiguió una importante victoria por 2-0 frente al CD Soneja en el estadio Nelson Mandela, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 6 de Tercera Federación. El conjunto dirigido por Diego Piquero supo sobreponerse a la temprana expulsión de Conesa, resistió durante buena parte del partido en inferioridad numérica y terminó certificando tres puntos muy importantes gracias a los goles de Gálvez e Ioel.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los intereses del conjunto salinero. Gálvez adelantó al Torrevieja en el minuto 5, al aprovechar un buen centro para batir al guardameta visitante y poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la preocupación pocos minutos después, cuando Conesa fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando a los torrevejenses con diez futbolistas y prácticamente todo el partido por delante.

Diego Piquero tuvo que reorganizar rápidamente al equipo y dio entrada a Álex en sustitución de Johan para reforzar el dispositivo defensivo. El CD Soneja comenzó a aprovechar su superioridad numérica y ganó presencia ofensiva, pero el SC Torrevieja se mostró ordenado, supo defender su ventaja y también encontró oportunidades para salir al contragolpe. Los locales consiguieron mantener el 1-0 hasta el descanso, pese a las dificultades derivadas de jugar con un hombre menos.

En la segunda mitad, el conjunto castellonense intensificó su presión en busca del empate y dispuso de una oportunidad inmejorable en el minuto 65, cuando el colegiado señaló un penalti por una mano de Jota. Sin embargo, el guardameta Héctor Pizana se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro al detener el lanzamiento, evitando el empate y manteniendo por delante a los salineros.

El Torrevieja afrontó los últimos minutos con un importante desgaste físico, pero continuó resistiendo ante los intentos visitantes. Cuando el encuentro parecía abocado a un final de máxima tensión, Ioel sentenció el partido en el minuto 90, al culminar un rápido contragolpe tras recuperar el balón en la zona central del campo. El tanto estableció el definitivo 2-0 y desató la alegría en el Nelson Mandela.

Con este triunfo, el SC Torrevieja suma su segunda victoria de la temporada y alcanza los seis puntos en las cuatro primeras jornadas de Tercera Federación. El equipo de Diego Piquero rompe así la dinámica de dos derrotas consecutivas y recupera confianza de cara a su próximo compromiso, en el que visitará al CD Roda.

El Orihuela CF informa de las lesiones de David Conejero y Diego Ruiz

El Orihuela CF ha comunicado la situación médica de los jugadores que actualmente no están disponibles para el cuerpo técnico, con David Conejero y Diego Ruiz como futbolistas afectados por sendas lesiones musculares.

Según ha informado el club amarillo, Conejero presenta una microrrotura muscular, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un periodo estimado de entre 8 y 10 días, siempre pendiente de su evolución.

Por su parte, Diego Ruiz continúa recuperándose de la rotura muscular que sufrió hace unas semanas. El tiempo estimado para su regreso a la competición es de aproximadamente 14 días, aunque su reincorporación también dependerá de cómo evolucione durante el proceso de recuperación.

El comunicado del Orihuela CF señala, además, que el resto de la plantilla se encuentra disponible para afrontar la próxima jornada de Liga, por lo que el cuerpo técnico podrá contar con los demás integrantes del equipo para preparar el siguiente compromiso de Segunda Federación.

El club oriolano ha indicado que continuará informando sobre la evolución de ambos futbolistas a medida que avance su recuperación.