CONVEGA imparte formación especializada para mejorar las oportunidades laborales en el sector de la Construcción

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) junto a la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana está llevando a cabo un programa de formación especializada dirigido a mejorar la cualificación profesional y las oportunidades laborales de las personas desempleadas y ocupadas de la comarca.

La primera de las acciones desarrolladas ha permitido formar en Pilar de la Horadada a 12 personas como operadores de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). El curso, impartido por la Fundación Laboral de la Construcción y financiado por la Diputación de Alicante, ha combinado la adquisición de los conocimientos necesarios con la formación práctica para el manejo de este tipo de equipos.

La colaboración entre ambas entidades continuará con otro curso de PEMP que se impartirá del 5 al 7 de octubre en Torrevieja. La acción contará igualmente con 12 plazas y 20 horas de formación y las personas interesadas en este curso pueden inscribirse a través de la web de CONVEGA o en el teléfono 965 30 70 72.

Durante la clausura del primer curso realizado, Asunción Sánchez, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y vicepresidenta de CONVEGA, ha felicitado al alumnado por completar la formación y ha destacado la importancia de contar con este tipo de formación. “Poner al alcance de nuestros vecinos y de la población de toda la comarca cursos de formación especializados nos permite mejorar la cualificación de nuestros profesionales y favorecer su competitividad”.

Por su parte, el presidente de CONVEGA, Carlos Pastor, ha señalado que “la colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción nos permite impartir cursos que responden a necesidades concretas del sector”.

Pastor ha añadido que “cuando la formación conecta con los puestos que demandan las empresas, el esfuerzo del alumnado tiene más posibilidades de traducirse en oportunidades laborales. Ese es el objetivo de CONVEGA: facilitar que las personas mejoren su cualificación y que la comarca cuente con profesionales preparados”.