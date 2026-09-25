Orihuela presenta en el CECOPAL una nueva herramienta propia para mejorar la gestión y coordinación de las emergencias

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado este viernes, durante la reunión ordinaria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), GES Alert Orihuela, una nueva herramienta informática desarrollada por el propio Ayuntamiento para mejorar la gestión, coordinación y seguimiento de las actuaciones ante situaciones de emergencia.

La reunión, celebrada en el salón de plenos y presidida por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, junto al concejal de Emergencias y Protección Civil, Víctor Valverde, forma parte de las convocatorias preventivas que el Ayuntamiento realiza habitualmente en estas fechas, especialmente ante el periodo de mayor riesgo de episodios meteorológicos adversos y posibles inundaciones.

El concejal de Emergencias y Protección Civil, Víctor Valverde, ha explicado que “se trata de una convocatoria ordinaria, no existe ninguna emergencia. Es una reunión que realizamos año tras año desde que contamos con los planes municipales de emergencia, especialmente el de inundaciones, porque estas fechas son especialmente sensibles desde el punto de vista meteorológico”.

Valverde ha señalado que estas reuniones permiten “mantener perfectamente engrasado todo el engranaje que tendría que ponerse en marcha ante una emergencia real”, además de reforzar la coordinación entre los responsables de los diferentes servicios, administraciones, empresas y organismos que intervienen en este tipo de situaciones.

En este sentido, el concejal ha recordado que “cada año pueden producirse cambios en los mandos de las distintas unidades y es fundamental que todos nos conozcamos, sepamos quién tiene cada responsabilidad y tengamos perfectamente definido el protocolo de actuación del CECOPAL”.

La convocatoria se ha realizado mediante el sistema de aviso por SMS previsto para una situación real de emergencia, con el objetivo de comprobar también los mecanismos de activación y respuesta de sus integrantes. Durante la reunión se han analizado igualmente las actuaciones desarrolladas desde la anterior convocatoria para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la capacidad de respuesta del municipio, tanto desde las diferentes concejalías con competencias en la materia como por parte de organismos y entidades implicadas, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Segura, el Juzgado Privativo de Aguas y la empresa encargada de la gestión del sistema de pluviales.

Uno de los principales puntos del encuentro ha sido la presentación de GES Alert Orihuela (Gestión Alertas Orihuela), una herramienta propia desarrollada por el Departamento de Informática del Ayuntamiento de Orihuela con la colaboración del área de Emergencias. Valverde ha destacado el trabajo realizado para poner en marcha este nuevo sistema y ha agradecido “el enorme esfuerzo del Departamento de Informática del Ayuntamiento y de todas las personas del área de Emergencias que han participado en su desarrollo”.

La aplicación permitirá facilitar la gestión de una emergencia desde el ámbito municipal, centralizando información y mejorando la coordinación entre los diferentes servicios y responsables que intervienen en cada situación. En una primera fase, una vez finalizado su periodo de pruebas y validadas sus funcionalidades, GES Alert Orihuela se utilizará en las emergencias de nivel 1, cuya gestión corresponde al ámbito municipal. En caso de que la situación evolucione a un nivel superior y la dirección pase a depender de la administración autonómica, la herramienta podrá ponerse también a disposición de los responsables de la emergencia. “La finalidad de la reunión de hoy es precisamente que las personas que tendrían que utilizar esta herramienta en una situación real puedan probarla, analizarla y plantear mejoras. Queremos escuchar a todos los actores implicados para perfeccionarla y tenerla operativa lo antes posible”, ha señalado Valverde.

El Ayuntamiento prevé continuar durante los próximos meses con las pruebas y mejoras del sistema con el objetivo de realizar una nueva convocatoria del CECOPAL antes de finalizar el año, en la que se llevará a cabo un simulacro utilizando ya GES Alert Orihuela como herramienta de gestión.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado la importancia de mantener permanentemente preparados y coordinados todos los recursos destinados a hacer frente a una emergencia. “Para que una máquina funcione tiene que estar perfectamente engrasada, y esta es además una máquina que salva vidas”, ha señalado Vegara, quien ha subrayado que “estos ensayos del CECOPAL son imprescindibles para que, cuando llegue una emergencia, todos estemos perfectamente coordinados, sepamos qué tenemos que hacer y dónde tenemos que acudir”.

El alcalde ha insistido en la importancia de la preparación y la prevención: “Ojalá no tengamos que enfrentarnos a una situación de emergencia, pero sabemos que puede ocurrir. Por eso tenemos que conseguir que toda esta maquinaria esté perfectamente preparada para responder cuando sea necesario”.