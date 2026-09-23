La tenista bigastrense Charo Esquiva completa su etapa junior y debuta en el circuito profesional

El tenis español suma una nueva jugadora profesional. Charo Esquiva (Bigastro, Alicante, 2008) ha completado una destacada trayectoria en la categoría junior y da ahora el salto al circuito profesional, en el que ya figura entre las 750 mejores del mundo del ranking WTA. Su progresión la confirma como una de las grandes promesas del tenis español.

Una trayectoria junior de primer nivel

A lo largo de su etapa junior, Esquiva ha competido en los principales escenarios del tenis mundial, disputando los cuatro Grand Slams de la categoría — Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open y llegando a situarse como número 9 del mundo en el ranking junior, entre la élite internacional de su generación.

Su mejor resultado en un grande llegó en 2025, cuando alcanzó los cuartos de final del US Open junior, siendo la mejor representante española del torneo. A ello se suma el subcampeonato de Europa sub-18, uno de los grandes hitos de su carrera en la categoría.

En el ámbito nacional, Esquiva ha sido campeona de España en categorías sub-14, sub-16 y sub-18, un recorrido que refleja su regularidad y su progresión sostenida a lo largo de los años. Su palmarés incluye además títulos en torneos internacionales de referencia como el Internacional de Valencia, Villena y Offenbach (Alemania). Con la selección española, esta temporada ha formado parte del equipo que ha situado a España como quinta selección de Europa.

El salto al circuito profesional

Tras completar su ciclo junior, Charo Esquiva inicia ahora su carrera profesional, en la que ya figura entre las 750 mejores del ranking WTA. La jugadora afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse, en los próximos años, entre la élite del tenis mundial.

Reconocida por su mentalidad competitiva y un juego sólido desde el fondo de pista, la tenista continúa su preparación en Alicante, donde trabaja para dar el mejor paso posible en un circuito de máxima exigencia. En esta etapa cuenta con el respaldo de New Balance, Yonex, TM Grupo Inmobiliario y Alten.