El Thader pierde su condición de invicto, el Redován estrena su casillero y el Almoradí cae en Xàtiva

La tercera jornada de la Lliga Comunitat, grupo Sur, dejó un balance de una victoria y dos derrotas para los tres representantes de la Vega Baja. El CD Thader perdió por primera vez esta temporada ante el Tavernes de la Valldigna (1-2), el Redován CF consiguió en Calpe (0-1) su primer triunfo del curso y el CD Almoradí cayó por 4-2 en su visita al CD Olímpic de Xàtiva.

El Thader deja escapar un partido que tenía encarrilado

El CD Thader no pudo completar su pleno de victorias y cedió por 1-2 ante el Tavernes de la Valldigna en el estadio Moi Gómez de Rojales. Los rojaleros, que habían comenzado el campeonato con dos triunfos ante el Calpe y el Redován, sufrieron así su primera derrota de la temporada.

El conjunto dirigido por Antonio Gil salió dispuesto a mantener su excelente arranque y protagonizó un inicio intenso. Borja dispuso de una primera oportunidad a los tres minutos y Mathis puso un buen centro en el minuto 29 que estuvo a punto de encontrar rematador. El Tavernes también tuvo sus opciones, la más clara en el minuto 33, cuando Jorge estrelló un potente cabezazo en el larguero. Antes del descanso, además, el guardameta local Sergio tuvo que intervenir en dos ocasiones para evitar el gol visitante.

Tras el paso por vestuarios, el Thader encontró el premio a su dominio. En el minuto 55, Pablo recibió un balón en profundidad y superó al portero visitante para establecer el 1-0.

Los rojaleros tuvieron incluso una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja apenas un minuto después, pero Serhiy no acertó ante la portería. El partido parecía controlado por los locales, pero el Tavernes cambió completamente el guion en apenas tres minutos.

En el 67, Jorge empató de cabeza tras un saque de esquina y, solo tres minutos después, un error defensivo permitió al suplente Luis marcar el 1-2. El Thader pasó así de tener el encuentro bajo control a verse por detrás en el marcador.

Los rojaleros reaccionaron con todo en el tramo final y se lanzaron en busca del empate. Palomare llegó a despejar un balón sobre su propia línea de gol para evitar el 2-2, mientras que Jesús tuvo otra ocasión clara tras un saque de esquina.

La última gran oportunidad llegó en el minuto 90, cuando el capitán Fran protagonizó un potente disparo que golpeó en la parte inferior del larguero y botó sobre la línea antes de ser despejado. El empate no llegó y el Thader se quedó sin premio después de un partido que tuvo controlado durante buena parte de la segunda mitad.

Pese al tropiezo, el equipo de Rojales mantiene seis puntos de nueve posibles y continúa instalado en la zona alta de la clasificación.

El Redován estrena su casillero de victorias

La mejor noticia de la jornada para el fútbol de la Vega Baja llegó desde el Campo Municipal de Calp, donde el Redován CF se impuso por 0-1 al Calpe y consiguió su primera victoria de la temporada.

El conjunto redovanense afrontaba el encuentro después de haber perdido sus dos primeros compromisos, ante el Alzira y el propio Thader, por lo que el triunfo supone también sus primeros puntos del campeonato.

El partido estuvo marcado por la igualdad y por el buen trabajo defensivo del equipo visitante. El Redován planteó un encuentro cerrado, concedió pocas oportunidades y consiguió dificultar que el conjunto calpino encontrara espacios para generar peligro. El Calpe tuvo dificultades para dar fluidez a su juego y el marcador llegó sin goles al descanso.

Tras la reanudación, los locales trataron de dar un paso adelante, pero esa necesidad de buscar el gol también generó espacios que el Redován supo aprovechar. El equipo de la Vega Baja encontró el 0-1 en una acción bien trenzada y, a partir de ahí, se dedicó a proteger su ventaja con orden.

El Calpe buscó el empate hasta el final, pero no consiguió superar la defensa redovanense. El conjunto visitante pudo celebrar así un triunfo especialmente importante por la situación de la que partía y que le permite abandonar el casillero de cero puntos.

Con este resultado, el Redován suma tres puntos después de tres jornadas, mientras que el Calpe se queda con un único punto.

El Almoradí cae en un partido con seis goles

El tercer representante de la Vega Baja, el CD Almoradí, regresó de Xàtiva con una derrota por 4-2 ante el CD Olímpic en La Murta. El resultado supone el primer tropiezo liguero de los almoradidenses, que habían comenzado el campeonato con una victoria ante el Benigànim y una derrota frente al Novelda Unión.

El partido comenzó con ritmo y con el Olímpic llevando el peso del juego. En el minuto 4, Jaime Mora abrió el marcador tras una acción en la que recibió un balón de Yeray y consiguió batir por arriba a Diego Ros.

La respuesta del Almoradí fue inmediata. Una acción desafortunada de la defensa local terminó con un rechace que aprovechó Yeray para establecer el 1-1 apenas dos minutos después. El empate dio confianza a los visitantes, que tuvieron posteriormente algunas opciones para ponerse por delante.

Sin embargo, el Olímpic volvió a tomar el control. Lucho, de falta, marcó el 2-1 en el minuto 32 y, poco antes del descanso, Jaime Mora volvió a aparecer para poner el 3-1 en el marcador.

El segundo tiempo comenzó con mayor orden por parte de ambos equipos. El Almoradí intentó reaccionar y tuvo ocasiones para reducir distancias, pero el Olímpic volvió a golpear en el minuto 55, de nuevo por medio de Jaime Mora, que completó su doblete para situar el 4-1.

El conjunto almoradidense no bajó los brazos y continuó buscando el gol. El guardameta local, Javi Doménech, tuvo que realizar dos intervenciones a bocajarro en el minuto 78 para evitar que el Almoradí se acercara en el marcador. Poco después, sin embargo, los visitantes encontraron el segundo tanto en una acción a balón parado, en el minuto 80, para colocar el 4-2.

El Almoradí intentó aprovechar el impulso del segundo gol, pero el Olímpic supo gestionar los últimos minutos y aseguró su primera victoria de la temporada. El técnico local, Álex Redondo, destacó después el juego y las ocasiones generadas por su equipo, mientras que el entrenador almoradidense, Francisco Martínez, señaló los errores defensivos como uno de los principales condicionantes del resultado.

Seis puntos del Thader, tres del Redován y tres del Almoradí

Tras las tres primeras jornadas, el Thader continúa siendo el equipo de la Vega Baja mejor situado, con seis puntos después de dos victorias y una derrota. El Almoradí suma tres puntos, los mismos que el Redován, aunque con los redovanenses estrenando ahora su casillero de victorias.

La clasificación del grupo Sur mantiene al Thader en la zona alta pese al tropiezo ante el Tavernes, mientras que Redován y Almoradí afrontarán las próximas jornadas con el objetivo de dar continuidad a sus respectivos comienzos y consolidar posiciones en una competición que acaba de arrancar.