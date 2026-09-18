Avanza la tramitación de la presa de Tabala, que podría licitarse en 2027 con una inversión prevista de 68,5 millones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Gobierno de España, destinará 1.733.412,93 euros a actuaciones de prevención frente al riesgo de inundaciones y mejora de los cauces en la provincia de Alicante, a través de dos contratos que permitirán intervenir sobre distintos puntos del dominio público hidráulico durante los próximos 12 meses. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, han presentado hoy estas actuaciones, que tienen como objetivo mejorar la capacidad de los cauces para hacer frente a episodios de avenidas y, al mismo tiempo, favorecer la conservación y recuperación de los espacios fluviales. Pineda ha destacado que “el Gobierno de España apuesta por la prevención y por actuar antes de que se produzcan los episodios de inundaciones, manteniendo los cauces en las mejores condiciones posibles y reduciendo los riesgos para las personas y los bienes”.

“Esta inversión de 1,7 millones de euros en la provincia de Alicante permitirá realizar actuaciones concretas sobre el terreno, desde la retirada de vegetación y sedimentos hasta la reparación de márgenes y la mejora de la capacidad hidráulica de los cauces”, ha señalado el subdelegado.

Por su parte, Mario Urrea ha explicado que “el mantenimiento de los cauces es fundamental para mejorar el régimen de corrientes y recuperar la funcionalidad de los espacios fluviales”, destacando la importancia de combinar la prevención del riesgo de inundaciones con la conservación y recuperación ambiental de los ríos y ramblas.

La mayor parte de la inversión, 1.348.751,50 euros, corresponde al contrato de servicios para el desarrollo de actuaciones preventivas de conservación y mantenimiento ordinario de cauces incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Estos trabajos permitirán retirar vegetación y sedimentos que puedan dificultar el paso del agua, actuar sobre márgenes afectadas por la erosión, restaurar vegetación de ribera y realizar intervenciones correctivas después de episodios de crecida.

A esta cantidad se suman 384.661,43 euros correspondientes a actuaciones de mantenimiento y mejora de la capacidad hidráulica de los cauces en el dominio público hidráulico. Este segundo contrato contempla la eliminación de obstáculos y posibles tapones, la retirada de acumulaciones excesivas de vegetación muerta, el tratamiento de especies invasoras y desbroces selectivos, además de actuaciones destinadas a recuperar el espacio fluvial, como la recuperación de antiguos brazos, cauces y meandros o el retranqueo de motas cuando resulte necesario.

En conjunto, ambas actuaciones permitirán mejorar el régimen de corrientes, aumentar la capacidad de respuesta de los cauces ante posibles avenidas y recuperar su funcionalidad hidráulica y ambiental. Los trabajos tendrán un plazo inicial de ejecución de 12 meses, de acuerdo con las condiciones establecidas en los respectivos contratos.

Con esta inversión, el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, continúa desarrollando las medidas previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, con actuaciones destinadas a reducir los posibles efectos de las avenidas sobre las personas, los bienes, las infraestructuras y el medio ambiente.

Además, durante 2026 el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha destinado más de 14,9 millones de euros a distintas actuaciones ya finalizadas en la provincia de Alicante, dirigidas a la mejora y conservación de los cauces y al refuerzo de la prevención frente al riesgo de inundaciones. En materia de conservación y mantenimiento, la CHS ha invertido 1,27 millones de euros durante los últimos 12 meses en trabajos de conservación de los cauces, que incluyen la retirada de cañas, residuos y material flotante, así como actuaciones en determinados tramos urbanos.

La colaboración con los ayuntamientos constituye también una parte fundamental de estas actuaciones. La CHS mantiene convenios con diferentes municipios para coordinar y agilizar los trabajos de conservación y mantenimiento en los tramos urbanos y periurbanos cuya competencia corresponde a las administraciones locales. Estos convenios suponen una aportación conjunta de 325.000 euros anuales, reforzando la cooperación entre administraciones para mejorar el estado de los cauces y la prevención ante posibles episodios de inundaciones.

Presa de Tabala y Derramador de Jacarilla

Asimismo, se están impulsando nuevas actuaciones destinadas a mejorar la capacidad hidráulica de los cauces y reducir el riesgo de inundaciones, con especial atención a la Vega Baja, donde están previstas nuevas intervenciones durante los próximos años.

Entre los proyectos de futuro destaca la presa de Tabala, cuya tramitación administrativa está muy avanzada siendo posible su licitación en 2027 y con una inversión prevista de 68,5 millones de euros, una actuación que forma parte de las iniciativas destinadas a reforzar la protección frente a episodios de avenidas y mejorar la gestión de los recursos hídricos en la zona.

Además, está prevista la actuación de acondicionamiento del Derramador de Jacarilla, con una inversión de 2,3 millones de euros, que contempla la ejecución en sus dos tramos y cuyo inicio está previsto para 2027.