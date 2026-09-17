El Orihuela CF roza la gesta ante el Real Murcia y cae en la prórroga

El Orihuela CF quedó eliminado de la Copa Federación después de caer por 1-4 ante el Real Murcia en Los Arcos, en una eliminatoria de octavos de final que se decidió en la prórroga. El resultado final no refleja el buen encuentro realizado por el conjunto de René Martínez, que plantó cara durante los 90 minutos y estuvo muy cerca de completar la clasificación ante un rival de superior categoría.

El conjunto oriolano salió con personalidad y encontró el premio en el minuto 17, cuando Álvaro Espínola aprovechó una acción a balón parado y varios rechaces dentro del área para poner el 1-0. El Orihuela supo defender su ventaja e incluso dominar a su rival y llegó al descanso por delante, mientras el Real Murcia encontraba dificultades para superar el planteamiento del local.

Tras el paso por vestuarios, el equipo murciano aumentó su presión y dispuso de una gran oportunidad para empatar desde el punto de penalti en el minuto 65. Sin embargo, Eloy Moreno detuvo el lanzamiento de Meca, manteniendo al Orihuela por delante y alimentando las opciones de los escorpiones de dar la sorpresa.

El control y el dominio que ejerció el Orihuela durante muchos minutos, se fue diluyendo debido al cansancio de los jugadores por el gran esfuerzo realizado y los últimos 20 minutos del tiempo reglamentario fueron claramente del Real Murcia.

Aún así, el Orihuela resistió hasta prácticamente el final, pero cuando la clasificación parecía cada vez más cerca llegó el empate visitante. Álvaro Giménez, de cabeza en el minuto 87, estableció el 1-1 y llevó la eliminatoria a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, el Real Murcia consiguió darle la vuelta al marcador. Giménez volvió a marcar en el minuto 106, mientras que Raúl Rubira y Jorquera, este último de falta directa, ampliaron la ventaja hasta el definitivo 1-4.

Pese a la eliminación, el Orihuela CF dejó una notable imagen ante un equipo de Primera Federación y prolongó hasta la prórroga una eliminatoria en la que durante muchos minutos tuvo contra las cuerdas al conjunto murciano. Los escorpiones centran ahora nuevamente sus esfuerzos en la Segunda Federación, donde han comenzado el campeonato con pleno de seis puntos después de sus victorias ante Murcia Imperial y Lorca Deportiva.