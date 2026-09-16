Almoradí vuelve a ser sede del Campeonato de España de Petanca del 25 al 27 de septiembre

Almoradí volverá a convertirse este mes en uno de los grandes puntos de referencia de la petanca a nivel nacional. El municipio acogerá los próximos 25, 26 y 27 de septiembre el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, segunda categoría masculina, en una nueva cita nacional que se celebrará en las instalaciones del Club de Petanca Almoradí.

El campeonato supone la continuidad de la apuesta de la Federación Española de Petanca por Almoradí después del éxito alcanzado en la pasada edición, consolidando al municipio como una sede de confianza para la celebración de grandes acontecimientos deportivos de ámbito nacional.

La presentación oficial del campeonato ha contado con la participación de la alcaldesa de Almoradí, María Gómez; la concejal de Deportes, Carmen Berná; el representante del Club de Petanca Almoradí, Francisco Coll; y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez.

La concejal de Deportes, Carmen Berná, ha destacado que “Almoradí vuelve a ser sede de un Campeonato de España de Petanca y lo hace gracias al éxito de organización y participación de la pasada edición. El resultado del trabajo bien hecho por todas las partes vuelve a poner a nuestro municipio en el punto de mira de la petanca a nivel nacional”.

Berná ha señalado que esta nueva cita será “una oportunidad para disfrutar de la petanca de máximo nivel y para seguir poniendo a Almoradí en el mapa nacional de este deporte”, al tiempo que ha agradecido especialmente el trabajo desarrollado por el Club Petanca Almoradí, su presidente Daniel Coll y todos sus socios, así como la confianza depositada nuevamente por la Federación Española de Petanca y su presidente, Antonio Pérez.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha puesto en valor que el municipio vuelva a acoger una competición de carácter nacional, destacando la importancia de que “la Federación vuelva a confiar en Almoradí y en la capacidad de nuestro Club Petanca para organizar un campeonato de estas características”. Asimismo, ha subrayado que la celebración de este tipo de eventos “permite proyectar el nombre de Almoradí fuera de nuestro municipio y atraer a jugadores, familiares y aficionados de distintos puntos de España”.

Por su parte, el representante del Club Petanca Almoradí, Francisco Coll, ha mostrado su satisfacción porque las instalaciones locales vuelvan a ser escenario de una competición nacional y ha destacado la implicación de los socios y de la directiva para que el campeonato vuelva a desarrollarse con todas las garantías, afirmando que “el año pasado tuvimos un gran éxito y, de hecho, gran parte de culpa de que este año repitamos sea eso. El club y los socios están con ilusión y vamos a tener dos equipos participando en el Campeonato”.

El presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez, ha valorado la elección de Almoradí como sede por segundo año consecutivo, poniendo de manifiesto la buena experiencia de la pasada edición y la capacidad organizativa demostrada por el club y por el Ayuntamiento: “No es casualidad que se repita este año un Campeonato de España. El año pasado se volcaron todas las partes para que fuese sonado y, sobre todo, por la gran organización que hubo”.

Durante los tres días de competición, las instalaciones del Club Petanca Almoradí reunirán a jugadores y aficionados llegados desde distintos puntos de España, convirtiendo nuevamente al municipio en punto de encuentro para los seguidores de este deporte.

Con esta nueva celebración, Almoradí refuerza su posición como sede de referencia para la petanca a nivel nacional y da continuidad a una relación de colaboración entre el Ayuntamiento, el Club Petanca Almoradí y la Federación Española de Petanca que ya permitió celebrar en la localidad campeonatos nacionales en 2002, 2005 y 2025.

ORIHUELA CF-R. MURCIA, ESTA NOCHE EN LOS ARCOS

Por otro lado, hoy miércoles 16 de septiembre se juega en Los Arcos, a las 20:45 horas, el partido correspondiente a los octavos de final de la Fase Final de la Copa Federación, que enfrentará al Orihuela CF con el Real Murcia de Primera Federación. El choque a levantado una gran expectación entre los aficionados de ambas ciudades, ya que hace muchos años que los primeros equipos de ambos clubes no se enfrentan en competición oficial. Se espera una gran afluencia de seguidores murcianos y un posible lleno en el estadio oriolano.