CONVEGA presenta ‘Tu tierra y la mía’, la nueva campaña turística para proyectar la identidad de la Vega Baja

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA), con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, ha presentado la nueva campaña de promoción de la Marca Territorio de la Vega Baja del Segura, una iniciativa dirigida a proyectar una imagen conjunta de la comarca, poner en valor los recursos naturales, culturales, históricos, gastronómicos y paisajísticos de sus 27 municipios y reforzar el posicionamiento de la Vega Baja como destino turístico durante todo el año. La campaña busca, además, contribuir a la desestacionalización turística, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades vinculadas a un desarrollo económico sostenible.

La campaña, desarrollada bajo el concepto ‘Tu tierra y la mía’, se ha dado a conocer este martes en el Museo de Semana Santa José Noguera Valverde de Callosa de Segura, en un acto que ha contado con la participación del presidente de Convega, Carlos Pastor; el alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco; y Alfred Pavía, de la agencia Sapristi, responsable de la creatividad de la campaña.

Durante la presentación se ha estrenado el spot principal de la campaña, una pieza audiovisual que invita a mirar la Vega Baja del Segura como un territorio cercano, diverso y auténtico, con propuestas para diferentes formas de viajar y disfrutar la comarca durante todo el año:

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Una campaña para mirar la Vega Baja del Segura con otros ojos

El responsable creativo de la campaña, Alfred Pavía, ha explicado que el objetivo ha sido construir un relato capaz de mostrar la Vega Baja del Segura desde una perspectiva cercana, actual y reconocible, poniendo en valor la diversidad de sus 27 municipios y todo aquello que define su identidad: el litoral, el río, la huerta, la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía, las tradiciones y una forma de vida estrechamente vinculada al territorio.

“Hemos construido un relato ágil, moderno y reconocible, capaz de mostrar mucho en poco tiempo y de transmitir una imagen viva, real y cercana de la Vega Baja del Segura”, ha señalado Pavía. La campaña se aleja de una imagen turística convencional para acercarse a todo aquello que hace única y singular a la Vega Baja del Segura: su manera de hablar, sus costumbres, sabores y su forma de vivir.

Palabras como boria, escullar o garbanseo forman parte de un relato que también pone el foco en cómo vivir la Vega Baja del Segura: “Una tierra para hacerlo todo. O para no hacer nada”. De esta forma, se invita a recorrer la comarca a través de sus ciclorutas, paisajes, descubrir su patrimonio, disfrutar de sus tradiciones, sentarse a la mesa o simplemente parar y desconectar.

Una imagen conjunta de la comarca

El alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco, ha destacado “la importancia de impulsar iniciativas que parten de la singularidad de cada uno de los 27 municipios para sumar todos esos atractivos y resaltar la riqueza de nuestra comarca”. “Este tipo de campañas nos ayudan a construir comarca dando protagonismo a la esencia de nuestros pueblos y a nuestra manera de ser”.

En este sentido, el presidente de Convega y diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor, ha señalado que “la diversidad del territorio es una de las mayores fortalezas de la Vega Baja del Segura. Reunir sus paisajes, su patrimonio, su cultura, su huerta, su gastronomía y su forma de vida bajo una misma identidad permite proyectar una imagen comarcal más sólida, reconocible y capaz de llegar a nuevos públicos”.

Pastor ha explicado que la campaña tiene una doble mirada. “Hacia fuera, busca mostrar la riqueza y la diversidad de la Vega Baja del Segura, despertar el interés de quienes todavía no conocen todo lo que la comarca puede ofrecer y contribuir a que sea percibida como un destino atractivo durante todo el año. Y hacia dentro, persigue que quienes viven en ella se reconozcan en la campaña, pongan en valor los recursos de su entorno y refuercen el orgullo de pertenecer a la Vega Baja del Segura”.

El presidente de CONVEGA ha añadido que esta acción “también contribuye a avanzar en la desestacionalización turística y en la generación de oportunidades para el tejido económico local, desde un modelo de promoción equilibrado, sostenible y conectado con los valores del territorio”.

La campaña se difundirá tanto en la Vega Baja del Segura como en sus áreas de influencia, con el objetivo de llegar a nuevos públicos, reforzar el posicionamiento turístico de la comarca durante todo el año y consolidar la Marca Territorio “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía” como un relato común de los 27 municipios.

Con esta nueva acción, Convega y la Diputación Provincial de Alicante continúan avanzando en una estrategia de promoción territorial que busca poner en valor los recursos de la Vega Baja del Segura, reforzar su posicionamiento como destino comarcal y consolidar una identidad común en torno a la Marca Territorio “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”. Una estrategia que pretende proyectar la comarca hacia nuevos públicos, fortalecer el vínculo de quienes viven en ella con su territorio y contribuir a un modelo turístico más sostenible, equilibrado y capaz de generar oportunidades durante todo el año.