El Orihuela CF rescata un punto en la Minera y el SC Torrevieja cae en Sagunto

La tercera jornada de liga dejó resultados diferentes para los dos principales representantes de la Vega Baja en las categorías nacionales. El Orihuela CF consiguió un punto en su visita a la Deportiva Minera después de empatar 2-2 en un encuentro de máxima igualdad, mientras que el SC Torrevieja cayó por 2-0 en el campo del CD Acero y encadenó su segunda derrota consecutiva después de haber comenzado la competición con victoria.

El Orihuela se adelanta dos veces pero la Minera responde

El conjunto escorpión se marchó del estadio Ángel Celdrán con un empate 2-2 en un partido en el que llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones. El resultado permite al equipo de René Martínez mantener su condición de invicto después de las tres primeras jornadas de Segunda Federación.

El encuentro comenzó con alternativas, aunque fue la Deportiva Minera la que protagonizó las primeras aproximaciones peligrosas. Ceballos, en el minuto 8, y Aarón Piñán, en el 23, avisaron ante la portería oriolana. El conjunto escorpión fue creciendo con el paso de los minutos hasta encontrar el premio en el minuto 30.

Una recuperación permitió al Orihuela salir rápidamente al ataque y Rubén Solano asistió a Omar Perdomo, que definió para poner el 0-1 en el marcador. El delantero adelantó así a los visitantes, que consiguieron conservar su ventaja hasta el descanso pese a una ocasión de Kouassi para la Minera.

La segunda parte fue mucho más intensa y concentró cuatro goles en apenas cinco minutos. La Minera consiguió igualar en el 50', cuando Morros aprovechó una acción dentro del área para establecer el 1-1.

La reacción del Orihuela fue inmediata. Apenas dos minutos después, Omar Perdomo provocó un penalti y Javier Solsona se encargó de transformarlo para devolver la ventaja al conjunto amarillo: 1-2 en el minuto 52.

Pero la alegría escorpión apenas duró tres minutos. En el 55', la Deportiva Minera dispuso también de una pena máxima y Aarón Piñán no perdonó desde los once metros para establecer el definitivo 2-2.

A partir de ahí, el Orihuela dio un paso adelante en busca del tercer tanto. Los cambios introducidos por René Martínez aportaron frescura al equipo y los visitantes buscaron el gol de la victoria durante el tramo final. Una de las ocasiones más claras llegó en el minuto 78, pero el guardameta local Samu Casado evitó el tanto con una buena intervención.

El marcador ya no se movió y el Orihuela sumó un punto que le permite continuar sin conocer la derrota después de tres jornadas. El conjunto escorpión acumula ahora dos victorias y un empate en su estreno liguero.

El SC Torrevieja no encuentra premio en El Fornàs

La jornada no tuvo el mismo desenlace para el SC Torrevieja, que regresó de Sagunto con una derrota por 2-0 ante el CD Acero en el estadio de El Fornàs.

El conjunto dirigido por Diego Piquero afrontaba el encuentro con tres puntos después de su victoria en la jornada inaugural ante el Hércules B, pero tras perder en casa frente al Vall de Uxó, encadenó en Sagunto su segunda derrota consecutiva.

El partido llegó al descanso sin goles. El Acero, que tampoco había conseguido ganar en las dos primeras jornadas, consiguió adelantarse poco después de la reanudación. En el minuto 50, el árbitro señaló penalti a favor del conjunto local y Gyampoh se encargó de transformar la pena máxima para colocar el 1-0.

El gol obligó al Torrevieja a buscar una reacción, pero el Acero consiguió controlar el partido y mantener su ventaja. El conjunto saguntino terminó encontrando el segundo tanto en el minuto 73, cuando David Megina aprovechó un despeje para enviar el balón al fondo de la portería y establecer el definitivo 2-0.

Según la crónica publicada por el propio CD Acero, el conjunto local consideró que fue superior y supo aprovechar sus oportunidades en una segunda parte en la que marcó sus dos goles.

Con esta derrota, el SC Torrevieja se queda con tres puntos después de las tres primeras jornadas, tras haber comenzado el campeonato con un triunfo ante el Hércules B y haber perdido posteriormente frente al Vall de Uxó y el Acero.

Dos situaciones diferentes para los equipos de la Vega Baja

Después de tres jornadas, los dos representantes de la comarca afrontan el campeonato con dinámicas diferentes. El Orihuela CF mantiene su condición de invicto y suma siete puntos gracias a sus dos victorias y al empate conseguido en la Minera, mientras que el SC Torrevieja, recién ascendido a Tercera Federación, deberá buscar una reacción en las próximas jornadas después de encadenar dos tropiezos.

Los escorpiones vuelven a sumar fuera de casa y mantienen su buen comienzo de competición, mientras que los salineros tendrán ahora la oportunidad de recuperar sensaciones ante su afición en la cuarta jornada.