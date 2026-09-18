El Orihuela CF quiere mantener su pleno y el SC Torrevieja busca reaccionar en Sagunto

La tercera jornada de liga vuelve a llevar a los dos principales representantes de la Vega Baja lejos de sus respectivos estadios. El Orihuela CF visitará este domingo a la Deportiva Minera, mientras que el SC Torrevieja se desplazará el sábado hasta el campo del CD Acero, en dos encuentros en los que ambos conjuntos afrontan situaciones diferentes después de las dos primeras jornadas.

El Orihuela CF será el primero en entrar en escena el domingo. El conjunto escorpión se medirá a las 11:00 horas a la Deportiva Minera en el estadio municipal Ángel Celdrán, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo 3 de Segunda Federación.

Los oriolanos llegan a esta cita con un pleno de seis puntos, después de haber ganado sus dos primeros compromisos ligueros. Tras imponerse por 1-2 al Murcia Imperial en la jornada inaugural, el equipo dirigido por René Martínez consiguió el pasado domingo su segunda victoria consecutiva al derrotar por 1-0 al Lorca Deportiva en Los Arcos. El único tanto del encuentro lo marcó Solano en el minuto 86, en un partido en el que el Orihuela dispuso incluso de un penalti que no pudo transformar.

Con esos dos triunfos, el Orihuela se mantiene en la parte alta de la clasificación, con seis puntos y un balance de tres goles a favor y uno en contra después de las dos primeras jornadas.

Una Minera también invicta

La Deportiva Minera pondrá a prueba el buen comienzo de los amarillos. El conjunto murciano también ha iniciado la competición sin conocer la derrota y suma cuatro puntos tras las dos primeras jornadas.

La Minera comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 ante la Peña Deportiva en el Ángel Celdrán y posteriormente empató sin goles en su visita al Mallorca B. El conjunto local llega, por tanto, con una característica similar a la del Orihuela: un equipo que ha encajado muy poco en este arranque, con un único gol recibido en dos encuentros.

El encuentro enfrentará así a dos equipos que todavía no han perdido y que pretenden prolongar su buen inicio. Para el Orihuela, el objetivo será sumar nuevamente fuera de casa y mantenerse en la zona alta antes de regresar a Los Arcos la próxima jornada.

El SC Torrevieja busca una reacción inmediata

Un día antes, el SC Torrevieja afrontará su tercer partido en Tercera Federación. El conjunto salinero jugará este sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas en el campo del CD Acero, en un partido correspondiente a la tercera jornada del grupo 6.

El equipo de Diego Piquero afronta el desplazamiento después de sufrir el pasado fin de semana su primera derrota en la categoría. El Torrevieja cayó por 0-2 ante la UD Vall de Uxó en el estreno liguero del Nelson Mandela, en un encuentro en el que el conjunto de la Vega Baja compitió durante buena parte del partido pero terminó quedándose sin premio. Luengo adelantó a los castellonenses justo antes del descanso y Forner sentenció en el tramo final, en un encuentro condicionado además por la expulsión de Jota al comienzo de la segunda parte.

La derrota frenó el buen comienzo protagonizado por el Sporting, que había conseguido imponerse por 1-2 al Hércules B en Alicante en la primera jornada. El conjunto torrevejense suma, por tanto, tres puntos después de dos jornadas y buscará recuperarse rápidamente en su segunda salida de la temporada.

El Acero, en busca de su primera victoria

Enfrente estará un CD Acero que todavía no ha conseguido ganar. El conjunto de Sagunto perdió por 0-1 ante el Crevillente Deportivo en la primera jornada y posteriormente empató 1-1 en el campo del CD Utiel. Pinazo consiguió en este último encuentro el gol del empate para el Acero después de que Bonillo adelantara a los locales.

El equipo valenciano suma así un punto, mientras que el Torrevieja llega con tres, aunque ambos afrontan el encuentro con la necesidad de sumar para no alejarse de sus respectivos objetivos en este inicio de campeonato.

Para el conjunto salinero será, además, una nueva oportunidad para demostrar su capacidad competitiva en una categoría que acaba de estrenar después del ascenso conseguido la pasada temporada. Tras el buen estreno en Alicante y el tropiezo ante el Vall de Uxó, el equipo de Diego Piquero buscará volver a la senda de la victoria en una salida que puede servir para medir su capacidad de reacción.

Así, la tercera jornada presenta dos escenarios diferentes para los equipos de la Vega Baja: el Orihuela CF tratará de conservar su pleno de victorias ante una Minera que tampoco conoce la derrota, mientras que el SC Torrevieja buscará en Sagunto recuperar las buenas sensaciones y sumar su segunda victoria de la temporada.