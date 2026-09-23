Finalizan las obras de reasfaltado, accesibilidad y mejora de itinerarios peatonales en los enclaves torrevejenses de Mar Azul y Lo Ferrís

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, han visitado, junto a vecinos de la zona de Mar Azul, la finalización de las obras de reasfaltado, mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad que el Ayuntamiento está ejecutando en las urbanizaciones de Mar Azul y Lo Ferrís. Una actuación que se encuentra ya en su fase final y que ha permitido mejorar de forma integral tanto el estado de las calzadas como la movilidad peatonal y la accesibilidad en distintos puntos de estas urbanizaciones.

Las obras han incluido la mejora de diferentes itinerarios peatonales en zonas en las que hasta ahora no existía continuidad, ejecutándose aproximadamente 200 metros lineales de itinerarios, además de 40 actuaciones específicas para mejorar la accesibilidad. Todos estos trabajos se han llevado a cabo previamente al reasfaltado de las calles.

22.289 METROS CUADRADOS DE REASFALTADO EN MAR AZUL Y LO FERRÍS

La superficie total reasfaltada en las calles de Mar Azul y Lo Ferrís alcanza los 22.289 metros cuadrados. Una vez finalizados estos trabajos se está procediendo también a la ejecución de la señalización horizontal mediante nuevas marcas viales y a la instalación de nueva señalización vertical.

En total, la inversión correspondiente al reasfaltado, los nuevos itinerarios peatonales, las mejoras de accesibilidad, señalización y demás actuaciones ejecutadas en Mar Azul y Lo Ferrís asciende a 480.000 euros. El alcalde y la concejal de Servicios Urbanos han podido comprobar junto a los vecinos el resultado de una actuación destinada a mejorar las condiciones de circulación, accesibilidad y seguridad peatonal en esta zona residencial del término municipal.

MÁS DE 171.000 METROS CUADRADOS DE REASFALTADO EN LA ZONA SUR

Las actuaciones de Mar Azul y Lo Ferrís se encuentran incluidas en el Lote 1, correspondiente a la zona sur del municipio, cuyas obras comenzaron el pasado 26 de junio y fueron adjudicadas a la mercantil PAVASAL Empresa Constructora S.A.U. Este lote contempla la ejecución de un total de 171.273 metros cuadrados de reasfaltado, alcanzando hasta 57 calles y avenidas de Torrevieja, con un presupuesto total de 3.238.774,49 euros.

Dentro de este programa municipal ya han sido reasfaltadas distintas vías principales que soportan una elevada intensidad de tráfico, entre ellas la avenida Tomás Boj Andreu, con 12.579 metros cuadrados de actuación y conexión con la urbanización Los Altos; la avenida Desiderio Rodríguez, con 32.564,40 metros cuadrados desde el ramal de entrada de la N-332; la avenida Doctor Gregorio Marañón, con 15.714 metros cuadrados; y la avenida de las Gardenias, con 6.315 metros cuadrados. El importe conjunto de las actuaciones ejecutadas en estas cuatro vías principales asciende a 650.000 euros.

Con la finalización de los trabajos en Mar Azul y Lo Ferrís continúa avanzando el programa municipal destinado a renovar el pavimento de numerosas calles y avenidas de Torrevieja y, paralelamente, mejorar los itinerarios peatonales, la accesibilidad y la señalización viaria.