El Orihuela CF quiere llenar Los Arcos ante el Castellón B y afronta el partido con la baja de Eloy Gil

El Orihuela CF ya prepara su próximo compromiso liguero, que llevará este sábado al Castellón B hasta el estadio de Los Arcos. El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de Segunda Federación, comenzará a las seis y media de la tarde y el club quiere aprovechar la cita para conseguir un gran ambiente en las gradas.

Con ese objetivo, el Orihuela CF ha lanzado una iniciativa dirigida especialmente a los más jóvenes. Todos los niños y jóvenes de Orihuela y de la Vega Baja que tengan hasta 17 años podrán conseguir una invitación gratuita para asistir al partido.

Las invitaciones se pueden recoger hasta mañana viernes, en la tienda oficial del club. De esta manera, el Orihuela pretende que Los Arcos vuelva a contar con una importante presencia de público joven y que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en directo un partido del equipo amarillo.

El rival será el Castellón B, un equipo que llegará a Orihuela dispuesto a poner las cosas difíciles al conjunto de la Vega Baja. Por tanto, los de Los Arcos afrontan una nueva jornada de liga con el objetivo de seguir sumando en este inicio de temporada y hacerlo además ante su afición.

Será también una oportunidad para que los seguidores vuelvan a ver al equipo después de la participación en la Copa Federación, competición en la que el Orihuela se enfrentó la semana pasada al Real Murcia. Un encuentro exigente que terminó con victoria murcianista por uno a cuatro después de la prórroga, aunque el conjunto oriolano fue capaz de competir durante buena parte del partido y mantener sus opciones hasta el tramo final.

Precisamente ese encuentro ante el Real Murcia dejó una consecuencia importante para el Orihuela CF en forma de lesión. El club ha confirmado el parte médico de Eloy Gil, que sufre una fractura de peroné en la pierna izquierda.

La lesión se produjo durante el partido frente al Real Murcia y obliga ahora al futbolista a pasar por el quirófano. Eloy Gil será intervenido quirúrgicamente este viernes, y será después de la operación cuando pueda conocerse con mayor precisión el alcance de la lesión y los plazos que tendrá que afrontar para regresar a los terrenos de juego.

El propio club ha señalado que la evolución del jugador después de la intervención será la que marque los tiempos de recuperación. Por tanto, de momento no se establece un periodo concreto para su vuelta a la competición.

Se trata de una baja importante para el Orihuela CF, que pierde a uno de sus futbolistas en este comienzo de temporada y tendrá que afrontar los próximos compromisos sin Eloy Gil. El equipo, en cualquier caso, tendrá que centrarse ya en la competición liguera y en el partido de este sábado ante el Castellón B. Un encuentro que tendrá además ese componente especial en las gradas gracias a la iniciativa puesta en marcha por el club. Los jóvenes de hasta 17 años de Orihuela y de cualquier municipio de la Vega Baja pueden recoger su invitación en la tienda del Orihuela CF durante esta semana, hasta mañana viernes, para acceder al partido.

Así que la cita queda marcada en el calendario: sábado, seis y media de la tarde, en Los Arcos, Orihuela CF frente al Castellón B, en la cuarta jornada de Segunda Federación.

El equipo buscará los puntos sobre el césped y el club quiere que la afición, y especialmente los más jóvenes, respondan desde la grada. Una iniciativa con la que el Orihuela CF pretende acercar el fútbol a las nuevas generaciones y conseguir que Los Arcos vuelva a presentar un buen ambiente en este nuevo compromiso liguero.

Y todo ello, en una semana marcada también por la preocupación por Eloy Gil, que este viernes será operado de la fractura de peroné que sufrió ante el Real Murcia. Desde el club se estará muy pendiente de esa intervención y de la evolución posterior del futbolista, a la espera de conocer cuándo podrá volver a ponerse a disposición del equipo.