El Orihuela CF paga sus errores ante el Castellón B pese a un buen inicio de partido

El Orihuela CF sufrió su primera derrota de la temporada en Segunda Federación al caer por 1-4 ante el CD Castellón B en el estadio de Los Arcos, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 3. El conjunto de René Martínez firmó un buen comienzo, se adelantó en el marcador y dispuso de oportunidades para aumentar su ventaja, pero terminó pagando sus errores y la efectividad del filial castellonense, que remontó el partido y acabó llevándose los tres puntos.

Los escorpiones saltaron al terreno de juego con la intención de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa visitante y consiguieron imponer su juego durante la primera media hora. Omar Perdomo adelantó al Orihuela en el minuto 7, culminando una buena acción ofensiva iniciada por Loren Burón. El equipo local mantuvo la iniciativa y tuvo opciones para ampliar su ventaja, incluida una pena máxima que no consiguió transformar.

El encuentro comenzó a complicarse para los amarillos a partir de ese momento. Las lesiones de Conejero, que tuvo que ser sustituido en el minuto 36, y las molestias físicas de Espínola condicionaron al equipo, mientras el Castellón B fue ganando terreno. El filial aprovechó su oportunidad y Ferrer estableció el empate en el minuto 37, resultado con el que se llegó al descanso.

La segunda mitad comenzó de la peor manera para los intereses locales. Axel puso el 1-2 en el minuto 48 con un gran disparo que culminó la remontada visitante. Pese al golpe, el Orihuela no bajó los brazos y siguió buscando el empate, generando situaciones de peligro y disponiendo de ocasiones para volver a equilibrar el encuentro.

Sin embargo, en el tramo final, el conjunto escorpión arriesgó en busca de la igualada, dejando más espacios que el Castellón B supo aprovechar. Jaime Pérez, en el minuto 75, y Baamonde, en el 86, ampliaron la ventaja hasta el definitivo 1-4, un resultado excesivamente abultado para lo visto durante buena parte del encuentro.

René Martínez: "Quizás demasiado castigo para lo que el equipo ha hecho"

El entrenador del Orihuela CF, René Martínez, reconoció en sus declaraciones posteriores al encuentro que su equipo había realizado un buen trabajo durante los primeros 30 minutos, en los que consiguió adelantarse y generar ocasiones para sentenciar el partido. "Creo que los primeros 30 minutos lo hemos hecho fantástico, que el equipo ha hecho un gol, pero ha podido hacer alguno más y dejar casi el partido visto para sentencia", señaló el técnico.

Martínez explicó que el conjunto castellonense fue creciendo a medida que avanzaba la primera parte y que las circunstancias del encuentro, especialmente el penalti fallado y los problemas físicos de algunos jugadores, terminaron influyendo en el desarrollo del choque. El técnico también reconoció que el gol encajado al comienzo de la segunda mitad supuso un nuevo contratiempo, aunque su equipo siguió buscando el empate.

El entrenador asumió igualmente su parte de responsabilidad en el desenlace del encuentro, especialmente por las decisiones tácticas adoptadas en el tramo final. "Creo que ahí nos hemos equivocado todos, yo el primero. Tenemos que tener más paciencia, más pausa, adaptarnos a las circunstancias que se vayan dando durante el partido", afirmó.

Pese a la contundencia del marcador, René Martínez consideró que la derrota no debe empañar el trabajo realizado por sus futbolistas. "Quizás demasiado castigo para lo que el equipo ha hecho y ha reflejado durante los 90 minutos", manifestó, al tiempo que destacó el esfuerzo de sus jugadores y el reconocimiento de la afición, que les dedicó aplausos al término del encuentro pese al resultado.

El técnico también quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza de cara a los próximos compromisos, recordando que el campeonato acaba de comenzar. "El equipo lleva dos victorias, un empate y ahora una derrota. Esto es importante porque las derrotas llegan y saber reponerse y saber afrontar la semana con la misma ilusión y con la misma confianza, más allá de un resultado", indicó.

El Orihuela CF pone así fin a su condición de invicto en la competición, después de sumar dos victorias ante el Murcia Imperial y el Lorca Deportiva y un empate frente a la Deportiva Minera en las tres primeras jornadas. Los escorpiones deberán ahora pasar página y centrarse en su próximo compromiso liguero, con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones de su inicio de campeonato.