La Plataforma por la Sanidad reclama en Guardamar la recuperación del transporte al Hospital y la mejora urgente de la atención primaria

La Plataforma por la Sanidad 100x100 Pública y de Calidad del Departamento de Salud de Torrevieja celebraba este miércoles una nueva protesta reivindicativa, en esta ocasión para exigir la recuperación del transporte público entre Guardamar del Segura y el Hospital de Torrevieja, así como mejoras urgentes en la atención primaria de la localidad mediante la ampliación del actual Centro de Salud Integrado (CSI) o la construcción de un segundo centro sanitario.

El colectivo recuerda que el servicio de transporte específico para usuarios del hospital funcionó desde la apertura del centro hasta 2024, cuando dejó de prestarse tras una decisión de la Conselleria de Transportes. Desde entonces, aseguran, numerosos pacientes, especialmente personas mayores, con movilidad reducida, enfermedades crónicas o sin vehículo propio, han visto dificultado su acceso a consultas, tratamientos y pruebas médicas.

La plataforma destaca además que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Guardamar respaldaron el pasado mes de mayo una moción en la que se instaba a la Generalitat a restablecer este servicio o, en su defecto, autorizar al Consistorio para gestionarlo. Sin embargo, denuncian que todavía no se ha recibido respuesta por parte de la administración autonómica.

Junto a esta reivindicación, la protesta ponía el foco en la situación del Centro de Salud Integrado de Guardamar. La ampliación de estas instalaciones lleva más de una década sobre la mesa y, pese a los anuncios y consignaciones presupuestarias realizadas en los últimos años, sigue sin materializarse. La plataforma considera insuficiente un centro que presta servicio desde hace aproximadamente cuarenta años en una población que ha multiplicado su número de habitantes.

Por ello, reclaman a la Conselleria de Sanidad que acelere las actuaciones necesarias para ampliar el CSI o construir un nuevo centro que permita reforzar los recursos asistenciales, reducir las demoras y adecuar la atención sanitaria a las necesidades actuales de la población. "Solicitamos alto y claro que se restaure el servicio de transporte al hospital de manera urgente y que se garantice una atención primaria digna para los vecinos y vecinas de Guardamar", subrayan desde el colectivo.