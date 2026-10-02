El Orihuela CF busca reaccionar ante el Cieza y el SC Torrevieja quiere prolongar su buena racha en casa del CD Roda

La quinta jornada de liga en las categorías nacionales vuelve a poner a prueba a los dos principales representantes de la Vega Baja. El Orihuela CF, en Segunda Federación, intentará recuperar las buenas sensaciones después de su primera derrota del campeonato, mientras que el SC Torrevieja, en Tercera Federación, afronta una exigente salida con el objetivo de dar continuidad a la victoria conseguida en la pasada jornada.

Los dos equipos disputarán sus encuentros este fin de semana lejos de la misma situación anímica. Los oriolanos buscarán resarcirse ante su afición en el estadio de Los Arcos, mientras que los torrevejenses tratarán de aprovechar el impulso de su último triunfo para seguir sumando en su estreno en la categoría.

El Orihuela quiere recuperar su mejor versión en Los Arcos

El conjunto dirigido por René Martínez afronta la quinta jornada del grupo 3 de Segunda Federación con la intención de dejar atrás la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el Castellón B, que se impuso por un contundente 1-4 en Los Arcos y puso fin a la condición de invicto de los escorpiones. Fue un resultado especialmente duro para el equipo oriolano, que había firmado un buen comienzo de temporada con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

El Orihuela suma siete puntos de doce posibles y tratará de aprovechar el factor campo para volver a la senda de la victoria. Después de su empate a dos goles en el campo de la Deportiva Minera, los amarillos no pudieron dar continuidad a sus buenos resultados en casa ante el filial castellonense, por lo que el encuentro de este domingo se presenta como una oportunidad para recuperar la confianza y mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El rival será el CD Cieza, que visitará Los Arcos después de empatar 1-1 en casa ante el Atlético Baleares en la pasada jornada. El conjunto murciano ha sumado cinco puntos en este inicio de campeonato, tras lograr una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro primeros encuentros. Su trayectoria incluye un empate a uno ante el Alcoyano, una victoria por 1-0 frente al Elche Ilicitano y una derrota por la mínima ante el Castellonense, antes de igualar con el conjunto balear.

El Cieza se presenta, por tanto, como un adversario que ha demostrado capacidad para competir en este comienzo de liga y que tratará de aprovechar cualquier oportunidad para puntuar en Orihuela. Para los de René Martínez será importante recuperar la solidez defensiva y la eficacia ofensiva que mostraron en las primeras jornadas, especialmente después de los cuatro tantos encajados ante el Castellón B.

El encuentro se disputará este domingo 4 de octubre, a las 18:00 horas, en el estadio municipal de Los Arcos, donde la afición escorpión espera volver a ver a su equipo sumar los tres puntos.

El SC Torrevieja busca prolongar su recuperación en el campo del Roda

Por su parte, el SC Torrevieja afronta la quinta jornada del grupo 6 de Tercera Federación con mejores sensaciones después de conseguir el pasado domingo una importante victoria por 2-0 frente al CD Soneja en el estadio Nelson Mandela. El equipo de Diego Piquero rompió así una dinámica de dos derrotas consecutivas, ante el Vall de Uxó y el CD Acero, y recuperó la confianza después de un inicio de competición irregular.

El conjunto salinero suma ahora seis puntos en las cuatro primeras jornadas, con dos victorias y dos derrotas. El triunfo ante el Soneja permitió al equipo torrevejense reencontrarse con su afición y sumar tres puntos que pueden resultar importantes para asentarse en la categoría, a la que ha regresado esta temporada tras el ascenso conseguido el pasado curso.

El siguiente compromiso llevará al Sporting hasta la provincia de Castellón, donde se enfrentará al CD Roda este sábado 3 de octubre, a las 17:00 horas, en un encuentro que se disputará en las instalaciones del conjunto castellonense.

El Roda llega a esta cita con cinco puntos, después de conseguir una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro primeros partidos. El equipo castellonense comenzó la temporada con una victoria por 2-1 ante el Ontinyent 1931, pero posteriormente perdió por 2-1 frente al Villarreal C. En las dos últimas jornadas, empató 1-1 ante el Crevillente Deportivo y repitió el mismo resultado en su visita al CD Utiel.

Los números reflejan la igualdad entre ambos conjuntos, separados por un solo punto en la clasificación, por lo que el enfrentamiento se presenta como una oportunidad para que el Torrevieja pueda adelantar a su rival y dar continuidad a la mejoría mostrada ante el Soneja.

El equipo de Diego Piquero intentará mantener la eficacia que le permitió imponerse en la última jornada y mejorar sus prestaciones a domicilio, donde ya consiguió una victoria en el estreno liguero frente al Hércules B. El reto será conseguir una mayor regularidad en su juego y evitar que los errores puntuales condicionen el resultado.

Dos encuentros para consolidar objetivos

La quinta jornada plantea dos retos diferentes para los representantes de la Vega Baja. El Orihuela CF, que continúa con siete puntos pese a su última derrota, buscará recuperar su fortaleza en Los Arcos ante un Cieza que llega con cinco puntos. Por su parte, el SC Torrevieja, con seis puntos, tratará de aprovechar el impulso de su victoria frente al Soneja para sumar a domicilio ante un CD Roda que también ha protagonizado un inicio equilibrado.

Los escorpiones jugarán el domingo a las 18:00 horas, mientras que los salineros lo harán el sábado a las 17:00 horas, en dos compromisos que marcarán el rumbo de ambos equipos en este primer tramo de la temporada.