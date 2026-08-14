NOTICIAS MEDIODÍA 14/08/2026

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, reitera la necesidad urgente de licitar y ejecutar las obras de desdoblamiento de la carretera N-332

El alcalde asegura que que el Ayuntamiento ha realizado ya más de un centenar de solicitudes para mantener una reunión con el ministro Óscar Puente y denuncia que la falta de interlocución supone un "auténtico ninguneo" hacia los torrevejenses y los miles de ciudadanos que visitan la ciudad

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja |

Eduardo Dolón ha recordado que la N-332 es una infraestructura de especial y urgente trascendencia para Torrevieja y para garantizar la seguridad vial, mejorar la movilidad y resolver uno de los principales problemas de comunicación que sufre el municipio.

El tramo de la N-332, a su paso por Torrevieja, soporta diariamente una intensidad superior a los 60.000 vehículos, una cifra que se incrementa considerablemente durante los periodos vacacionales y que provoca retenciones continuas, largos tiempos de desplazamiento y graves dificultades de acceso y salida de la ciudad.

Dolón ha calificado de “tercermundista” que una ciudad con la población, la actividad económica y la afluencia turística de Torrevieja continúe dependiendo de una carretera completamente saturada, y ha asegurado que no dejará de exigir el desdoblamiento de la N-332.

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