El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, reitera la necesidad urgente de licitar y ejecutar las obras de desdoblamiento de la carretera N-332

Eduardo Dolón ha recordado que la N-332 es una infraestructura de especial y urgente trascendencia para Torrevieja y para garantizar la seguridad vial, mejorar la movilidad y resolver uno de los principales problemas de comunicación que sufre el municipio.

El tramo de la N-332, a su paso por Torrevieja, soporta diariamente una intensidad superior a los 60.000 vehículos, una cifra que se incrementa considerablemente durante los periodos vacacionales y que provoca retenciones continuas, largos tiempos de desplazamiento y graves dificultades de acceso y salida de la ciudad.

Dolón ha calificado de “tercermundista” que una ciudad con la población, la actividad económica y la afluencia turística de Torrevieja continúe dependiendo de una carretera completamente saturada, y ha asegurado que no dejará de exigir el desdoblamiento de la N-332.