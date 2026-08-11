Torrevieja prepara un dispositivo de seguridad y habilita dos puntos para ver el eclipse solar del miércoles 12 de agosto

El Auditorio de Torrevieja y el Parque Antonio Soria serán los dos espacios habilitados por el Ayuntamiento, que también pondrá en marcha dos servicios especiales de autobús lanzadera y reforzará las conexiones del transporte urbano. 🚌

Ambas lanzaderas, con destino a los dos puntos habilitados, realizarán sus salidas desde Gregorio Marañón, el Hotel Fontana y la Estación de Autobuses, con servicios de ida previstos para las 19:00 y 19:30, y servicios de regreso a las 20:40 y 21:15.

Desde el Ayuntamiento, se ha recordado que la declaración del nivel máximo de riesgo implica una serie de restricciones de obligado cumplimiento en los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, entre ellas la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, y la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en su zona de influencia, establecida hasta los 500 metros.

Además, la Concejalía de Protección Animal de Torrevieja ha advertido de que la disminución de luz puede provocar que algunos animales se desorienten durante unos minutos. Por ello, se recomienda que los dueños no dejen sueltas a sus mascotas y que mantengan sus rutinas habituales para asegurar el bienestar de los animales durante el fenómeno. 🌗