Consulta aquí toda la programación: Low Festival arranca su primera edición en Torrevieja con Kasabian, Love of Lesbian, The Hives, Dani Fernández y mucho más

La cuenta atrás ha terminado. Low Festival da este viernes 31 de julio el pistoletazo de salida a su primera edición en Torrevieja: tres días de música sin pausa y una previsión de 20.000 asistentes cada día, en un recinto de 15.000 metros cuadrados de césped junto al Mediterráneo y las lagunas de sal que definen la ciudad.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con el concejal de Juventud, Domingo Paredes, y el promotor del Low Festival y CEO de Producciones Baltimore, José Piñero, han visitado el recinto en donde se celebrará el festival estos días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Parque Antonio Soria.
Kasabian, The Hives, Fangoria, Dani Fernández o Editors, entre otros encabezan el festival, aunque la cita más esperada llega con Love of Lesbian, que suben a un escenario del Low dentro de su gira de despedida. Junto a ellos, un cartel de más de 50 nombres en el que tampoco faltarán artistas como Ginebras, Ladilla Rusa, Ultraligera, Natalia Lacunza, Carlos Ares o Iván Ferreiro.
Tres días de música con cuatro escenarios —Vibra Mahou, ElPozo King UPP, Radio 3 y ESC_—, en un recinto pensado para el disfrute completo del público, con una zona de food trucks con gran variedad de propuestas gastronómicas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos entre las que se encuentran crepes, hamburguesas, mexicano, griego o sabores asiáticos.
El festival mantiene además su sistema de recogida de residuos 100% autónomo y sus baños de vacío, que reducen el consumo de agua en un 90% gracias a la tecnología John Privy de Toi Toi. Estas iniciativas consolidan a Low como uno de los festivales conscientes del panorama nacional avalado por el certificado EventSost que reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental del evento.
Además, la solidaridad de #Low2026 también está presente en esta edición: la recaudación de las invitaciones se destinará íntegramente a dos entidades de Torrevieja: AFA Torrevieja (Asociación de Familiares de Alzheimer) y Afecáncer (Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer).
Con el arranque del festival, Torrevieja ya vibra con el ambiente festivalero en sus calles y playas. La ciudad se prepara para acoger a los miles de asistentes ya no solo de Torrevieja y alrededores sino también de Murcia, Madrid, Valencia y otros puntos del territorio nacional, que impactarán directamente en la economía local y podrán descubrir y disfrutar del entorno privilegiado donde música, mar y buen rollo vuelven a encontrarse. El Low cambia de ciudad, pero no de espíritu.
Más que un festival
Para facilitar el acceso al recinto, la organización mantiene activo el servicio de lanzaderas oficiales, con rutas de ida y vuelta desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillente, La Mata, Mil Palmeras, La Zenia, Dénia, Elche, Mazarrón y Orihuela. También habrá un servicio de lanzaderas gratuito dentro de la propia ciudad de Torrevieja. Quien prefiera ir en coche tiene acceso directo desde la AP-7, con parkings gratuitos habilitados junto al recinto con más de 2.000 plazas.
HORARIOS #LOW2026
Viernes 31 de julio
Escenario Vibra Mahou
- 19:00 – 20:00: León Benavente
- 21:05 – 22:15: Iván Ferreiro
- 23:35 – 00:50: Fangoria
- 02:10 – 03:15: Kasabian
Escenario ElPozo King UPP
- 20:05 – 21:00: Rufus T. Firefly
- 22:25 – 23:25: Veintiuno
- 01:00 – 02:00: Ginebras
- 03:20 – 04:20: Ladilla Rusa
- 04:30 – 05:30: Neoverbeneo
Escenario Radio 3
- 18:45 – 19:30: Perro
- 20:10 – 21:00: Éxtasis
- 21:45 – 22:35: Papa Topo
- 23:20 – 00:10: Toldos Verdes
- 00:55 – 01:50: Parquesvr
- 02:35 – 03:30: La Plata
Escenario ESC_
- 18:30 – 19:30: Ella Pincha Sola
- 19:30 – 20:30: Jajajers
- 20:30 – 21:30: Quinto B
- 21:30 – 22:30: Enriro
- 22:30 – 23:30: Zaza
- 23:30 – 00:30: Las Hienas
- 00:30 – 01:30: Dani del Lio
- 01:30 – 02:30: Jes Set
- 02:30 – 03:30: Plan B
- 03:30 – 04:30: Rem DJs
Sábado 1 de agosto
Escenario Vibra Mahou
- 19:00 – 20:00: Alcalá Norte
- 21:05 – 22:15: The Hives
- 23:30 – 01:00: Love of Lesbian
- 02:15 – 03:20: Editors
Escenario ElPozo King UPP
- 20:05 – 21:00: La Paloma
- 22:25 – 23:25: Ojete Calor
- 01:10 – 02:10: Ultraligera
- 03:25 – 04:15: Cycle
- 04:25 – 05:30: Innmir
Escenario Radio 3
- 18:45 – 19:30: Mala Gestión
- 20:05 – 20:50: PabloPablo
- 21:30 – 22:15: Besmaya
- 22:55 – 23:40: Los Chivatos
- 00:20 – 01:05: Nuevos Vicios
- 01:45 – 02:30: Joseluis
- 03:10 – 03:55: Neverland Bari
Escenario ESC_
- 18:30 – 19:30: Black Tag DJs
- 19:30 – 20:30: Blitzmix
- 20:30 – 21:30: Bailamamá
- 21:30 – 22:30: Nando Costa
- 22:30 – 23:30: Bita
- 23:30 – 00:30: Bea Miau
- 00:30 – 01:30: Isaac Corrales
- 01:30 – 02:30: Me L Rows
- 02:30 – 03:30: Los Primos
- 03:30 – 04:30: Orojondo
Domingo 2 de agosto
Escenario Vibra Mahou
- 18:30 – 19:15: Banda ganadora Emerge Vibra Mahou – Las Chavalas
- 20:10 – 21:10: Sidonie
- 22:25 – 23:40: Dani Fernández
- 01:00 – 02:10: La Casa Azul
Escenario ElPozo King UPP
- 19:15 – 20:05: Depresión Sonora
- 21:15 – 22:15: Natalia Lacunza
- 23:50 – 00:50: Carlos Ares
- 02:20 – 03:20: Barry B
- 03:30 – 04:30: Flash Stereo Club djs
Escenario Radio 3
- 18:45 – 19:30: Biela
- 20:05 – 20:50: Juventude
- 21:30 – 22:15: The Molotovs
- 22:55 – 23:40: Repion
- 00:20 – 01:05: Aiko El Grupo
- 01:45 – 02:30: Ciutat
- 03:10 – 03:55: Nerve Agente
Escenario ESC_
- 18:30 – 19:30: Pepe Difenders
- 19:30 – 20:30: DJ Madbel
- 20:30 – 21:30: Peredius
- 21:30 – 22:30: Papote Fuegote
- 22:30 – 23:30: Fat Gordon
- 23:30 – 00:30: Second DJs
- 00:30 – 01:30: The Reptiles
- 01:30 – 02:30: HOTA
- 02:30 – 03:30: Don Fluor