Consulta aquí toda la programación: Low Festival arranca su primera edición en Torrevieja con Kasabian, Love of Lesbian, The Hives, Dani Fernández y mucho más

La cuenta atrás ha terminado. Low Festival da este viernes 31 de julio el pistoletazo de salida a su primera edición en Torrevieja: tres días de música sin pausa y una previsión de 20.000 asistentes cada día, en un recinto de 15.000 metros cuadrados de césped junto al Mediterráneo y las lagunas de sal que definen la ciudad.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con el concejal de Juventud, Domingo Paredes, y el promotor del Low Festival y CEO de Producciones Baltimore, José Piñero, han visitado el recinto en donde se celebrará el festival estos días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Parque Antonio Soria.

Kasabian, The Hives, Fangoria, Dani Fernández o Editors, entre otros encabezan el festival, aunque la cita más esperada llega con Love of Lesbian, que suben a un escenario del Low dentro de su gira de despedida. Junto a ellos, un cartel de más de 50 nombres en el que tampoco faltarán artistas como Ginebras, Ladilla Rusa, Ultraligera, Natalia Lacunza, Carlos Ares o Iván Ferreiro.

Tres días de música con cuatro escenarios —Vibra Mahou, ElPozo King UPP, Radio 3 y ESC_—, en un recinto pensado para el disfrute completo del público, con una zona de food trucks con gran variedad de propuestas gastronómicas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos entre las que se encuentran crepes, hamburguesas, mexicano, griego o sabores asiáticos.

El festival mantiene además su sistema de recogida de residuos 100% autónomo y sus baños de vacío, que reducen el consumo de agua en un 90% gracias a la tecnología John Privy de Toi Toi. Estas iniciativas consolidan a Low como uno de los festivales conscientes del panorama nacional avalado por el certificado EventSost que reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental del evento.

Además, la solidaridad de #Low2026 también está presente en esta edición: la recaudación de las invitaciones se destinará íntegramente a dos entidades de Torrevieja: AFA Torrevieja (Asociación de Familiares de Alzheimer) y Afecáncer (Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer).

Con el arranque del festival, Torrevieja ya vibra con el ambiente festivalero en sus calles y playas. La ciudad se prepara para acoger a los miles de asistentes ya no solo de Torrevieja y alrededores sino también de Murcia, Madrid, Valencia y otros puntos del territorio nacional, que impactarán directamente en la economía local y podrán descubrir y disfrutar del entorno privilegiado donde música, mar y buen rollo vuelven a encontrarse. El Low cambia de ciudad, pero no de espíritu.

Más que un festival

Para facilitar el acceso al recinto, la organización mantiene activo el servicio de lanzaderas oficiales, con rutas de ida y vuelta desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillente, La Mata, Mil Palmeras, La Zenia, Dénia, Elche, Mazarrón y Orihuela. También habrá un servicio de lanzaderas gratuito dentro de la propia ciudad de Torrevieja. Quien prefiera ir en coche tiene acceso directo desde la AP-7, con parkings gratuitos habilitados junto al recinto con más de 2.000 plazas.

Panorámica del Parque Antonio Soria, preparado para acoger el Low Festival | Low Festival/Ayuntamiento de Torrevieja

HORARIOS #LOW2026

Viernes 31 de julio

Escenario Vibra Mahou

19:00 – 20:00: León Benavente

21:05 – 22:15: Iván Ferreiro

23:35 – 00:50: Fangoria

02:10 – 03:15: Kasabian

Escenario ElPozo King UPP

20:05 – 21:00: Rufus T. Firefly

22:25 – 23:25: Veintiuno

01:00 – 02:00: Ginebras

03:20 – 04:20: Ladilla Rusa

04:30 – 05:30: Neoverbeneo

Escenario Radio 3

18:45 – 19:30: Perro

20:10 – 21:00: Éxtasis

21:45 – 22:35: Papa Topo

23:20 – 00:10: Toldos Verdes

00:55 – 01:50: Parquesvr

02:35 – 03:30: La Plata

Escenario ESC_

18:30 – 19:30: Ella Pincha Sola

19:30 – 20:30: Jajajers

20:30 – 21:30: Quinto B

21:30 – 22:30: Enriro

22:30 – 23:30: Zaza

23:30 – 00:30: Las Hienas

00:30 – 01:30: Dani del Lio

01:30 – 02:30: Jes Set

02:30 – 03:30: Plan B

03:30 – 04:30: Rem DJs

Sábado 1 de agosto

Escenario Vibra Mahou

19:00 – 20:00: Alcalá Norte

21:05 – 22:15: The Hives

23:30 – 01:00: Love of Lesbian

02:15 – 03:20: Editors

Escenario ElPozo King UPP

20:05 – 21:00: La Paloma

22:25 – 23:25: Ojete Calor

01:10 – 02:10: Ultraligera

03:25 – 04:15: Cycle

04:25 – 05:30: Innmir

Escenario Radio 3

18:45 – 19:30: Mala Gestión

20:05 – 20:50: PabloPablo

21:30 – 22:15: Besmaya

22:55 – 23:40: Los Chivatos

00:20 – 01:05: Nuevos Vicios

01:45 – 02:30: Joseluis

03:10 – 03:55: Neverland Bari

Escenario ESC_

18:30 – 19:30: Black Tag DJs

19:30 – 20:30: Blitzmix

20:30 – 21:30: Bailamamá

21:30 – 22:30: Nando Costa

22:30 – 23:30: Bita

23:30 – 00:30: Bea Miau

00:30 – 01:30: Isaac Corrales

01:30 – 02:30: Me L Rows

02:30 – 03:30: Los Primos

03:30 – 04:30: Orojondo

Domingo 2 de agosto

Escenario Vibra Mahou

18:30 – 19:15: Banda ganadora Emerge Vibra Mahou – Las Chavalas

20:10 – 21:10: Sidonie

22:25 – 23:40: Dani Fernández

01:00 – 02:10: La Casa Azul

Escenario ElPozo King UPP

19:15 – 20:05: Depresión Sonora

21:15 – 22:15: Natalia Lacunza

23:50 – 00:50: Carlos Ares

02:20 – 03:20: Barry B

03:30 – 04:30: Flash Stereo Club djs

Escenario Radio 3

18:45 – 19:30: Biela

20:05 – 20:50: Juventude

21:30 – 22:15: The Molotovs

22:55 – 23:40: Repion

00:20 – 01:05: Aiko El Grupo

01:45 – 02:30: Ciutat

03:10 – 03:55: Nerve Agente

Escenario ESC_