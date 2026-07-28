El equipo de Gobierno oriolano lleva al Pleno ordinario de julio un paquete de inversiones de más de 4,6 millones de euros

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, acompañado por el concejal de Hacienda, Víctor Valverde, y el concejal de Costa, Manuel Mestre, ha presentado los principales asuntos de carácter económico que el equipo de gobierno elevará al Pleno ordinario del mes de julio. Un conjunto de propuestas que permitirá movilizar más de 4,6 millones de euros destinados a nuevas inversiones, al refuerzo de servicios públicos esenciales y a la reorganización de recursos económicos para continuar dando respuesta a las necesidades de los vecinos de Orihuela, la costa y las pedanías.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que todas las propuestas que se someterán a aprobación plenaria tienen el objetivo de atender actuaciones "muy reclamadas por los vecinos de todo el término municipal", al tiempo que ponen de manifiesto la capacidad de gestión del equipo de gobierno para reutilizar recursos procedentes de bajas en licitaciones y de inversiones que finalmente no se ejecutarán, destinándolos a proyectos que podrán materializarse antes de finalizar la legislatura.

La primera propuesta consiste en una transferencia de crédito de 1.443.608,88 euros destinada a completar la financiación necesaria para la empresa municipal SGM, que asumirá la prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en todo el municipio. Según ha explicado Valverde, el importe responde al estudio económico realizado sobre el coste del servicio y permitirá dotar a la empresa municipal del presupuesto necesario para iniciar la encomienda de gestión, una medida con la que el Ayuntamiento pretende mejorar de forma notable la limpieza viaria y la recogida de residuos, una de las principales demandas trasladadas por la ciudadanía.

La segunda propuesta corresponde a una modificación presupuestaria de 3.056.870,16 euros, financiada mediante bajas de partidas que han quedado disponibles tras licitaciones o por inversiones que finalmente no podrán ejecutarse, permitiendo crear nuevas partidas destinadas a actuaciones prioritarias para el municipio. Dentro de este paquete de inversiones se incluye una partida de 800.000 euros destinada al asfaltado de diversas vías de Orihuela y sus pedanías, una actuación que, unida a la aportación de la Diputación Provincial de Alicante a través del Planifica II, alcanzará una inversión cercana a 1,3 millones de euros para mejorar el estado de numerosas calles del municipio.

Asimismo, se destinan 440.248,04 euros al asfaltado de diferentes viales de Orihuela Costa, una actuación muy demandada por los vecinos y uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno con el litoral oriolano. Otra de las inversiones previstas permitirá dotar con 505.000 euros la construcción del escenario de Desamparados, un proyecto presentado hace más de un año por el equipo de gobierno que ahora contará con financiación para poder licitar las obras y hacer realidad una infraestructura muy esperada por la pedanía.

La propuesta incorpora también una inversión de 450.000 euros para la reforma integral del parque Pepe Esquiva de Molins. Valverde ha explicado que estos fondos estaban inicialmente previstos para la segunda fase de la zona deportiva de la pedanía, pero la necesidad de resolver previamente distintos trámites urbanísticos impedía su ejecución inmediata. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido destinar esos recursos a la remodelación del principal parque de Molins, un espacio donde se desarrollan buena parte de la actividad social y festiva de la pedanía y cuya mejora venían reclamando desde hace tiempo los vecinos.

Otra de las actuaciones incluidas en la modificación presupuestaria es la dotación de 21.622,12 euros para la redacción del proyecto del futuro Centro Polivalente de La Matanza. El concejal de Infraestructuras ha explicado que se trata de una obra prevista dentro del programa Planifica de la Diputación Provincial y que esta partida permitirá redactar el proyecto para que, una vez completada esta fase, pueda incorporarse la financiación necesaria y licitar las obras.

En materia educativa, el Ayuntamiento destinará 200.000 euros al primer Plan de Sombras y otras mejoras climáticas en colegios del municipio, una iniciativa que permitirá mejorar las condiciones de confort en los centros educativos y seguir adaptando los espacios escolares a las altas temperaturas.

El expediente incorpora igualmente una inversión de 120.000 euros para la construcción de una pista deportiva en La Murada. Según ha explicado Valverde, aunque la pedanía dispone de unas instalaciones deportivas de gran calidad, estas se encuentran alejadas del núcleo urbano, lo que dificulta el acceso de los niños de menor edad. Con esta nueva actuación se creará un espacio deportivo en una zona céntrica para facilitar la práctica deportiva diaria de los más pequeños.

La última de las grandes inversiones incluidas en este expediente asciende a 520.000 euros y permitirá la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de San Bartolomé, además de ejecutar diversas actuaciones complementarias en su entorno, como la demolición de un muro y otras mejoras solicitadas desde hace años por los vecinos. Valverde ha señalado que el equipo de gobierno confió inicialmente en obtener ayudas de otras administraciones para ejecutar este proyecto, pero ante la ausencia de esas subvenciones y el avanzado estado de la legislatura se ha optado por financiarlo íntegramente con recursos municipales para responder a una reivindicación histórica de la pedanía.

El Pleno debatirá igualmente una modificación presupuestaria por importe de 142.795,15 euros destinada a la adquisición de vehículos municipales, una actuación que también se financiará mediante la redistribución de recursos procedentes de inversiones que finalmente no se ejecutarán.

Por otro lado, el equipo de gobierno propondrá la actualización de las inversiones financiadas mediante la operación de préstamo suscrita por el Ayuntamiento, adaptando la financiación de los distintos proyectos a la situación real de su ejecución. El acuerdo permitirá reorganizar los tres lotes de inversiones, incorporando nuevas actuaciones, reasignando fondos y adecuando la financiación a las necesidades actuales, garantizando una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Durante su intervención, el concejal de Costa, Manuel Mestre, ha señalado que estas modificaciones presupuestarias demuestran la capacidad del equipo de gobierno para adaptar el presupuesto a las necesidades reales del municipio. En este sentido, ha destacado especialmente la inversión destinada al asfaltado de Orihuela Costa y ha recordado que continúan avanzando otros proyectos estratégicos para el litoral, como el depósito de agua potable, la pasarela sobre la AP-7, así como el trabajo que desarrollarán las empresas municipales ILDO y SGM para mejorar los servicios que reciben los vecinos.

Por su parte, el alcalde Pepe Vegara ha subrayado que la dotación destinada a SGM permitirá culminar el cambio del modelo de gestión de la recogida de residuos y la limpieza viaria, un cambio que ha calificado como uno de los grandes hitos del mandato y que permitirá ofrecer un servicio más eficiente en todo el término municipal.

Vegara ha destacado igualmente el importante esfuerzo inversor que el Ayuntamiento está realizando tanto en Orihuela Costa como en las pedanías y el casco urbano, afirmando que el objetivo del equipo de gobierno sigue siendo atender las demandas de los vecinos, continuar ejecutando proyectos comprometidos y seguir construyendo una Orihuela mejor mediante una gestión eficiente de los recursos municipales.