Barrachina destaca el compromiso inversor del Consell en su visita a las obras frente a inundaciones en Guardamar del Segura

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha subrayado el compromiso del Consell con la protección del territorio y la modernización de las infraestructuras hídricas de la Vega Baja con una inversión global que supera los 57 millones de euros, “para reforzar tanto la seguridad frente a inundaciones como la eficiencia de los regadíos”.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita a las obras de mejora de la seguridad frente a inundaciones en el margen izquierdo del río Segura, en el término municipal de Guardamar del Segura, donde ha señalado que estas actuaciones cuentan con un presupuesto superior a los 16 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que solo en 2026 se están destinando 35,6 millones de euros a actuaciones hídricas en la provincia de Alicante y ha afirmado que las infraestructuras hídricas “continúan siendo una prioridad estratégica del Consell, tal y como refleja el incremento presupuestario para este ejercicio”.

En este sentido, ha concretado que el Presupuestos de la Generalitat para 2026 contempla 90,8 millones de euros en inversiones hídricas, frente a los 68 millones del año anterior, lo que supone un aumento del 33 %. “Apostamos por la modernización de regadíos, el postrasvase Júcar-Vinalopó y las inversiones en la Vega Baja”, ha subrayado Barrachina.

Actuaciones clave contra inundaciones

La actuación que ha visitado el conseller se articula en torno a dos proyectos complementarios que forman parte de la estrategia de mejora de la seguridad frente a inundaciones en la Vega Baja del Segura. Por un lado, el proyecto de 'Restitución de la pendiente del cauce en la desembocadura del río Segura', ejecutado en su totalidad, y por otro el proyecto de 'Mejora de la capacidad hidráulica en la Vega Baja del río Segura. Corredor Verde Azarbe del Señor. Fase 1 (Alicante)'.

Ambas actuaciones fueron diseñadas con el objetivo de encauzar y evacuar las aguas acumuladas tras episodios de lluvias intensas, reduciendo el riesgo de inundaciones en los núcleos de población de la Vega Baja del Segura. Asimismo, contemplan la optimización del aprovechamiento de los recursos hídricos generados durante estos episodios, contribuyendo a una gestión más eficiente del agua. Estos proyectos se enmarcan entre las actuaciones más relevantes del Plan contra Inundaciones de la Vega Baja.

A fecha actual se han llevado a cabo más de 80.000 m³ de dragados, alcanzando un nivel de ejecución del 96,21 %, “lo que refleja una fase muy avanzada de los trabajos”.

Por su parte, el denominado Corredor Verde consiste en la ejecución de un canal de hormigón armado que discurre en paralelo y adosado al Azarbe de la Reina, incorporando el Azarbe del Señor, actualmente entubado. El cauce proyectado cuenta con una longitud total de 620 metros, una anchura de sección de 9 metros y profundidades variables entre 1,5 y 4,5 metros, estructurado en tres tramos diferenciados.

Según la previsión de avance de obra a junio de 2026, el grado de ejecución del dragado se sitúa en el 96,21 %, mientras que el Corredor Verde alcanza el 64,39 %, consolidando el progreso global de esta actuación estratégica en materia de prevención de inundaciones.